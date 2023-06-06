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- Голос Америки
- Юлія Ярмоленко
Підрив Каховської ГЕС наразі не загрожує реактору ЗАЕС - фахівець з розрахунку ризиків для навколишнього середовища
Підрив Каховської ГЕС не є критичним для безпеки на Запорізькій атомній електростанції, але є певні ризики, - про це в інтерв’ю Голосу Америки сказав професор Інституту радіоактивності довкілля Фукусімського університету Марк Железняк.
“Ми маємо станцію з шести енергоблоків, вони мають дві градирні, тобто вежі-охолоджувачі, а також є водойма-охолоджувач (Каховське водосховище - ред.). І коли рівень води впаде, практично, зникне можливість брати воду безпосередньо з цього водозабору для охолодження. Це створює певні ризики для станції”, - аналізує фахівець з розрахунку ризиків для навколишнього середовища.
При цьому Железняк додає, що “ситуація не така вже критична”.
“Зараз всі шість блоків (на ЗАЕС - ред.) не працюють. 5 блоків повністю виключені, в холодному стані. Лише один в гарячому. Цей комплекс, який включає градирні, розрахований на роботу всіх шести блоків. В тому стані, в якому зараз знаходиться станція, коли не працюють 5 реакторів, то градирні повинно вистачити для того, щоб провести охолодження одного блоку, який є в гарячому стані. … З точки зору ризиків, що завтра щось вибухне, я далекий від таких панічних настроїв”, - розповів Железняк журналістці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко.
Фахівець висловив здивування рішенням росіян підірвати Каховську ГЕС, мовляв, для РФ це невигідно, бо без Каховського водосховища Крим може лишитися без води.
“З точки зору логіки, я вважав, що цього не буде, тому що, які наслідки від руйнування цієї станції? Ми маємо загрозу не лише затоплення нижче за течією, а й те, що буде осушене саме водосховище. В самій Каховці біля греблі є водозабір Північнокримського каналу. Одне з “досягнень” росіян було те, що вони пустили воду в Крим, в Кримський півострів. Тому одним з перших наслідків того, що сталося, буде те, вони втратять цю можливість”, - аналізує професор Железняк.
Після російської окупації Криму у 2014 році українська влада припинила подачу води Північнокримським каналом до Криму.
Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну, російські військові захопили гідроспоруди Каховської ГЕС у Херсонській області й відновили постачання Дніпровської води з Херсонської області на Кримський півострів.
Вночі на 6 червня українська влада заявила про підрив і руйнування Каховської греблі.
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"Одна з найбільших дамб, зруйнованих в історії воєн" - вчений-гідролог США про наслідки підриву Каховської ГЕС
Руйнування Каховської дамби - одне з найбільших руйнувань водної інфраструктури за всю світову історію воєн, і є справжньою катастрофою, каже відомий американський вчений-гідролог Пітер Глейк.
Він разом з іншими світовими вченими у спільному дослідженні, опублікованому в березні цього року, попереджав про ризики, які становить війна Росії в Україні для водних ресурсів та водної інфраструктури.
Зокрема, вчені застерігали, що раптова втрата води в Каховському водосховищі може загрожувати охолодженню ЗАЕС і призвести до сценарію, схожого на аварію на японській атомній електростанції в Фукусімі, коли цунамі пошкодило лінії електропостачання, що викликало перегрів трьох із чотирьох реакторів на станції. Це призвело до одного з наймасштабніших ядерних інцидентів в історії. Також, застерігали тоді вчені, Каховське водосховище є джерелом води для однієї з найбільших іригаційних систем в Україні та Європі.
Сьогодні МАГАТЕ заявило, що спостерігає за становищем на Запорізькій АЕС і не виявила безпосереднього ризику для безпеки станції немає.
Теперішній підрив ГЕС призведе до надзвичайних гуманітарних та екологічних наслідків, каже Пітер Глейк в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.
"Це катастрофа масштабу небаченого в останні роки, - каже Глейк. - Гуманітарні та екологічні наслідки цього руйнування величезні. Я переконаний, що політичне значення також буде надзвичайним".
"Це величезна дамба, одна з найбільших в Європі. Це одна з найбільших дамб у світі. Вона тримала 18 кубічних кілометрів води, майже в чотири рази більше найбільшого водосховища в Каліфорнії. А наші водосховища в Каліфорнії дуже великі", - каже дослідник.
Екологічні наслідки надзвичайні. Руйнування екосистем, зараження води. Вже є повідомлення про те, що надзвичайні обсяги мастил та інших хімікатів змиває потоком у річкуПітер Глейк
Найбільш нагальний ризик становить гігантський обсяг води, який вивільнився, каже Глейк.
"Громади вниз по течії річки будуть затоплені, їх вже затоплює. Екологічні наслідки надзвичайні. Руйнування екосистем, зараження води. Вже є повідомлення про те, що надзвичайні обсяги мастил та інших хімікатів змиває потоком у річку", - каже науковець.
"Вище дамби були болота, природні болота, і тварини там потерпатимуть від браку води, якщо водосховище спуститься", - додає він.
Ймовірно, перерветься постачання води до Криму, каже Глейк.
"Крим дуже залежить від води Північнокримського каналу, який живила вода з водосховища, - каже Глейк. - Якщо водосховище зникне, надходження води до кримського каналу зменшиться також. Приблизно 80% водних ресурсів Крим отримує з Північнокримського каналу з водосховища за Каховською дамбою. Зараз не виглядає, що постачання води триватиме".
Експерт нагадує, що після окупації Криму росіяни докладали зусиль, аби цей канал запрацював, що свідчить про його важливість, а "тепер цей потік води знову припинено".
Всі наслідки підриву стануть відомими лише з часом, зазначає науковець.
Єдиним прикладом подібного за масштабами руйнування водної інфраструктури, який навів Глейк, є руйнування дамби Радянським Союзом в 1941 році під час Другої світової війни.
Це одна з найбільших дамб, яку будь-коли руйнували під час війниПітер Глейк
"Руйнування тієї дамби вбило десятки тисяч людей, за повідомленнями. Ця дамба, Каховська, подібна за розміром. Сподіваюсь, що кількість втрачених життів буде меншою завдяки здатності швидше інформувати людей, які живуть вздовж ріки. Але це одна з найбільших дамб, яку будь-коли руйнували під час війни", - додає він.
Глейк приєднується до оцінок, що руйнування дамби є порушенням Женевської конвенції. Міжнародна спільнота має докласти зусиль, щоб допомогти громадам, які страждають від затоплень, евакуювати людей з цих територій, надати гуманітарну допомогу.
А в довгостроковій перспективі, додає Глейк, потрібно встановити, хто винний, і притягнути їх до відповідальності.
В серії твітів під назвою "Вода та воєнні злочини" Глейк вказав, що протоколи до Женевської конвенції 1977 року (зокрема, статті 56 Протоколу І, статті 15 Протоколу ІІ) чітко забороняють напад на інфраструктуру, що "містить небезпечні сили" і чітко визначає, що йдеться про "дамби" та "греблі".
"Це була для мене несподіванка", – професор університету Фукусіми. Відео
"Це була для мене несподіванка, при тому, що ми до неї готувалися… Ситуація на Каховській ГЕС була в центрі уваги уже багато місяців. Була інформація про розміщення вибухівки на станції, але, з точки зору логіки, я вважав, що цього не буде", – професор університету Фукусіми Марк Железняк
- Голос Америки
"Колосальна гуманітарна, економічна та екологічна катастрофа." Реакція світу на руйнування Каховської ГЕС
Сполучені Штати "дуже стурбовані" повідомленням про руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області, контрольованої Росією, і намагаються дізнатися більше про потенційний вплив від цього. Про це заявив у вівторок представник адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляють американські ЗМІ.
ООН: Підрив ГЕС - руйнівний наслідок російського вторгнення
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш у своєму зверненні у вівторок назвав підрив дамби "колосальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою."
"ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування греблі Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну. Ми бачимо наслідки в Херсоні, Новій Каховці та ще 80 містах і селах вздовж річки Дніпро. Велике затоплення. Масштабні евакуації. Спустошення навколишнього середовища. Знищення щойно посаджених культур", - зазначив Гуттеріш.
Він додав, що принаймні 16 тисяч людей уже втратили домівки, а для багатьох тисяч інших постачання безпечної та чистої питної води тепер під загрозою.
Генеральний секретар ООН також зауважив, що ситуація з Каховською ГЕС додала загрози для Запорізької атомної електростанції, яка й так перебуває в небезпеці.
Канцлер Німеччини поклав відповідальність на Росію
Підрив дамби Каховської ГЕС у Херсонській області показує "новий вимір", заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє Reuters.
"Це відповідає тому, як Росія безжально веде війну, і узгоджується з багатьма злочинами в Україні. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки необхідно," - заявив Шольц.
Також в ефірі телекомпанії RTL Шольц заявив: "За всіма твердженнями, це агресія російської сторони, щоб зупинити український наступ, захистити власну країну. Це свідчить, що це новий вимір".
Шольц також заявив, що має намір знову поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, але додав, що давно цього не робив і зараз для цього невідповідний час.
Росія розплатиться за воєнні злочини - Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прирівняла підрив Каховської греблі до воєнного злочину.
"Росія повинна буде розплатитися за воєнні злочини, скоєні в Україні. Руйнування греблі, кричуща атака на цивільну інфраструктуру ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області", - заявила європейська чиновниця.
За словами фон дер Ляєн, "Європа мобілізує підтримку (Україні - ред.) через механізм цивільного захисту".
Руйнівна катастрофа - прем'єр Канади Джастін Трюдо
Своєю чергою, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що руйнування дамби "є ще одним прикладом жахливих наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну".
Виступаючи перед журналістами в Оттаві, Трюдо зауважив, що катастрофа була "абсолютно руйнівною для життя та засобів для існування в усьому регіоні."
Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ "Південь" повідомило про руйнування Каховської ГЕС "внаслідок ймовірного підриву"."Через це у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому погодили низку безпекових і дипломатичних заходів, зокрема, Київ скликає засідання Ради Безпеки ООН з цього приводу.
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