Підрив Каховської ГЕС наразі не загрожує реактору ЗАЕС - фахівець з розрахунку ризиків для навколишнього середовища

Підрив Каховської ГЕС не є критичним для безпеки на Запорізькій атомній електростанції, але є певні ризики, - про це в інтерв’ю Голосу Америки сказав професор Інституту радіоактивності довкілля Фукусімського університету Марк Железняк.

“Ми маємо станцію з шести енергоблоків, вони мають дві градирні, тобто вежі-охолоджувачі, а також є водойма-охолоджувач (Каховське водосховище - ред.). І коли рівень води впаде, практично, зникне можливість брати воду безпосередньо з цього водозабору для охолодження. Це створює певні ризики для станції”, - аналізує фахівець з розрахунку ризиків для навколишнього середовища.

При цьому Железняк додає, що “ситуація не така вже критична”.

“Зараз всі шість блоків (на ЗАЕС - ред.) не працюють. 5 блоків повністю виключені, в холодному стані. Лише один в гарячому. Цей комплекс, який включає градирні, розрахований на роботу всіх шести блоків. В тому стані, в якому зараз знаходиться станція, коли не працюють 5 реакторів, то градирні повинно вистачити для того, щоб провести охолодження одного блоку, який є в гарячому стані. … З точки зору ризиків, що завтра щось вибухне, я далекий від таких панічних настроїв”, - розповів Железняк журналістці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко.

Фахівець висловив здивування рішенням росіян підірвати Каховську ГЕС, мовляв, для РФ це невигідно, бо без Каховського водосховища Крим може лишитися без води.

“З точки зору логіки, я вважав, що цього не буде, тому що, які наслідки від руйнування цієї станції? Ми маємо загрозу не лише затоплення нижче за течією, а й те, що буде осушене саме водосховище. В самій Каховці біля греблі є водозабір Північнокримського каналу. Одне з “досягнень” росіян було те, що вони пустили воду в Крим, в Кримський півострів. Тому одним з перших наслідків того, що сталося, буде те, вони втратять цю можливість”, - аналізує професор Железняк.

Після російської окупації Криму у 2014 році українська влада припинила подачу води Північнокримським каналом до Криму.

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну, російські військові захопили гідроспоруди Каховської ГЕС у Херсонській області й відновили постачання Дніпровської води з Херсонської області на Кримський півострів.

Вночі на 6 червня українська влада заявила про підрив і руйнування Каховської греблі.