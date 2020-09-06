У Каліфорнії через лісові пожежі гелікоптерами евакуювали кількадесят людей

Менш ніж за добу лісові пожежі у центрі Каліфорнії поширились на понад 140 квадратних кілометрів. Полум'я охоплювало нові території настільки швидко, що 150 відпочивальників на кемпінгу в районі озера Шейвер опинились відрізаними вогнем.

Людей довелось евакуювати військовим гелікоптером. 10 з них зазнали ушкоджень, двоє - тяжких.

Зараз вогонь загрожує знищити понад 3 тисячі будівель у районі Національного парку Сієрра.

Експерти кажуть, що пожежа шириться настільки швидко, що може виникнути небезпека так званого піроторнадо, коли язики полум'я піднімаються угору на десятки метрів, нагадуючи торнадо.

На цих світлинах, зроблених із літака, видно, як хмара з диму й попелу здіймається в атмосферу.

Пожежі видно навіть із космосу.

Тим часом, на Західному узбережжі США тримається суха спекотна погода, що лише підживлює пожежі. Неподалік Лос-Анджелеса зафіксували рекордні 47 градусів.

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