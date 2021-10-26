Каліфорнія оговтується від рекордного шторму, до негоди готується Східне узбережжя США

У Каліфорнії тривають роботи із відновлення електропостачання для десятків тисяч будинків, знеструмлених внаслідок потужного шторму цими вихідними.

Буревій приніс шквальний вітер, зливи й повені до зазвичай посушливого штату. Найбільш серйозні наслідки негода спричинила у тих регіонах, що раніше страждали від лісових пожеж. Під водою опинились не лише гірські містечка, а й передмістя Сан-Франциско, Сакраменто й округ Санта-Барбара.

Потужні селеві потоки перекрили гірські дороги, а рвучкі вітри пообвалювали дерева на лінії електромереж, залишивши сотні тисяч людей без світла, пише USA Today. Деякі місцеві жителі навіть повідомляють, що бачили торнадо. В окремих містах зафіксували рекордну кількість опадів.

Іще кілька тижнів тому у регіоні трималась посуха, а влітку горіли ліси. Тож саме ті райони, де вогонь винищив найбільше лісу, - у найбільшій небезпеці підтоплень, кажуть експерти.

"У нас трапляється багато зсувів ґрунту на ділянках старого лісу. Іноді вітер валить дерева й несе їх на дорогу. Тож ми ніколи не знаємо, що нас очікуватиме, але я думаю, що вигорілі ділянки все лише погіршать", - розповіла Аліса Гутієррез, офіцерка патрульної служби.

За даними Агенції з охорони довкілля США, за останнє століття через викиди вуглецю в атмосферу клімат у Каліфорнії значно потеплішав, снігові покриви у горах зменшились, посухи й лісові пожежі стали сильнішими.

Поки на Західному узбережжі тривають роботи із відновлення електропостачання, як пише CNN, негода насувається на Атлантичне узбережжя: до рекордної кількості опадів, шквального вітру, граду чи навіть поодиноких торнадо готуються штати Нью-Йорк, Нью-Джерзі, Массачуссеттс, Мериленд, Вірджинія та Північна Кароліна.

Боротьбі проти глобального потепління присвячена кліматична конференція ООН, що стартує у Шотландії уже в неділю. Хоча екологи закликають світову спільноту до рішучих дій, оглядачі сумніваються, що країнам вдасться досягти єдності у рішенні зменшити використання викопних джерел енергії.

У щорічному звіті Світової метеорологічної організації ООН йдеться, що концентрація чадного газу в атмосфері Землі торік знову побила історичний рекорд, навіть попри спад подорожей та виробництва через пандемію.

Представляючи звіт, керівник організації Петтері Таалас наголосив: "Ми повинні почати зменшувати викиди вже у це десятиріччя. Ми не можемо чекати. Інакше ми не досягнемо цілей Паризької угоди й сотнями чи навіть тисячоліттями страждатимемо від високого рівня чадного газу. Ми маємо технічні засоби перебудувати нашу енергетику, транспорт та індустрії, щоб стати більш екологічно чистими. Ми також маємо для цього фінансові ресурси. Але поки що рух у цьому напрямку – надто повільний".

У матеріалі використано джерела: Reuters, AP, ABC, CNN, USA Today

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