Стрілянина на фестивалі в Каліфорнії: 4 загиблих, 15 поранених

Принаймні чотири людини, серед яких шестирічна дитина, загинуло й 15 дістали поранення під час стрілянини на Фестивалі часнику (Gilroy Garlic Festival) неподалік Сан-Франциско.

Серед загиблих - імовірий нападник, якого застрелила поліція. Його упізнали як 19-річного Сантіно Вільяма Легана. Його мотиви невідомі. Правоохоронці також розшукують його ймовірного поплічника.

Триденний Фестиваль часнику відвідують понад 100 тисяч людей. На вході у відвідувачів уважно перевіряють сумки на наявність зброї, але нападник, ймовірно, обійшов охорону, прорізавши діру у паркані.

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