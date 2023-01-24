Внаслідок двох випадків стрілянини у Каліфорнії загинуло 18 людей

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення Берліна про постачання Україні танків німецького виробництва «Леопард» буде оголошене незабаром, а тим часом він повторив заклик до партнерів вже зараз починати навчання українських військових, яким ймовірно доведеться такі танки використовувати.

«Ми готуємо рішення, яке буде дуже швидко. Як я сказав у Рамштайні, ми заохочуємо наших партнерів, щоб вони, якщо бажають і якщо мають можливість, вже зараз починали навчання на машинах «Леопард»», - сказав Борис Пісторіус 24 січня журналістам після зустрічі у Берліні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

Я вітаю повідомлення міністра, що рішення буде незабаром, бо час має значення.

Керівник НАТО дав зрозуміти, що союзники в альянсі активно переконують Німеччину надати українцям потужнішу і новішу зброю.

«Бойові танки, звичайно ж, важливі і для здатності відбивати нові російські наступи, але також і для того, щоб Україна могла відвойовувати територію, щоб перемогти й утвердитися суверенною незалежною країною у Європі», - сказав Єнс Столтенберґ.

Столтенберґ назвав збільшення збройної допомоги Україні «терміновим і важливим», бо, за його словами, «Росія готує нові наступи».

Деякі країни НАТО, зокрема Польща та держави Балтії, відкрито критикують Німеччину за те, що вони називають затягуванням.

Уряд у Варшаві нещодавно заявив, що готується разом з країнами - однодумцями почати постачання танків «Леопард» Україні не розраховуючи на офіційну згоду Берліна.

Очільниця німецького міністерства закордонних справ Анналена Бербок сказала в телеінтерв'ю 22 січня, що її уряд не перешкоджав би іншим країнам у постачанні Україні німецьких танків.

Але канцлер Олаф Шольц, від якого залежить остаточне рішення, упродовж останнього часу фактично уникав прямої відповіді на запитання щодо танків, наголошуючи лише на тому, що він вважає його складним.

Німецький міністр оборони 24 січня скористався нагодою, щоб підкреслити, що його країна вже надала Києву багатомільярдну збройну допомогу після того, як «Путін 11 місяців тому розпочав неспровоковану, брутальну, імперіалістичну, агресивну війну проти України».

Борис Пістріус натякнув, що канцлер Шольц не зміг визначитися з наданням танків «Леопард» так швидко, як це вимагає Україна і багато західних союзників, тому, що обтяжений серйозністю такого кроку.

Міністр також перерахував технічні питання, які за його словами треба вирішити, зокрема стосовно матеріально-технічного забезпечення, ремонту й адаптації танків, якщо вони будуть передані Україні.



Урядовець наголосив, що в НАТО немає розколу стосовно потреби допомоги Україні у протидії російській агресії.

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