Каліфорнія зобов'язала великі магазини іграшок створити гендерно нейтральні секції товарів

Штат Каліфорнія зобов'язав великі магазини іграшок мати гендерно нейтральні секції для продажу товарів. Відповідний закон підписав в суботу губернатор штату Гевін Ньюсом, повідомило видання Los Angeles Times.

Відтак з 2024 року, коли закон набере чинності, великі магазини іграшок, що мають 500 або більше працівників, зобов'язані продавати частину товару поза секціями, що позначені як “для хлопчиків” чи “для дівчаток”.

При цьому не забороняється продавати товар, як і раніше, із позначкою “для хлопчиків” та “для дівчаток”.

“Каліфорнія стала першим штатом (у США), яка сказала, що великі магазини повинні виставляти товар, як то іграшки чи зубні щітки, гендерно нейтральним чином”, - повідомляють місцеві ЗМІ.

Автор ініціативи Еван Лоу, депутат місцевого парламенту Каліфорнії від Демократичної партії, під час презентації законопроекту заявив, що закон, серед іншого, має на меті зробити так, щоб дівчатка не шукали “хлопчачу секцію”, якщо вони хочуть гратися поліцейською чи пожежною автівкою.

“Так само якщо хлопчик більш художній, любить гратися із блискітками, чому ні? Чому він має відчувати стигму, що скажуть: "о, йому має бути соромно купувати в дівчачій секції”, - додав Еван Лоу.

За словами ініціатора закону, цей документ демонструє цінності диверсифікації та інклюзивності штату Каліфорнія. За словами Лоу, магазинні секції іграшок для дівчаток або для хлопчиків створюють стигму для дітей, які не визначилися із власним гендером.

Опоненти розкритикували цю ініціативу. За їхніми словами, уряд не повинен вказувати приватним компаніям, як організовувати чи виставляти товар на полицях.

За невиконання нового закону, великим магазинам світить штраф $250 після першого порушення, і $500 за наступні порушення норм закону.

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