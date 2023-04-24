Естонія очікує, що Україна почне переговори про вступ до ЄС у 2023 році за умови виконання рекомендацій

Естонія та Україна домовились працювати задля наближення вступу України в НАТО та ЄС. Про це йдеться у спільній декларації Таллінна та Києва, опублікованій за результатами візиту прем'єрки Естонії Каї Каллас до України та зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми згодні з тим, що сильна, незалежна та заможна Україна як частина євроатлантичної родини та як член ЄС і НАТО є важливою для майбутнього європейської безпеки, - зазначено в документі. - У контексті Вільнюського саміту НАТО ми погоджуємося працювати разом, щоб визначити спосіб, який допоможе наблизити Україну до членства в НАТО, і прокласти шлях до приєднання України до НАТО, щойно це дозволять умови".

У декларації також наголошено на важливості рішення Європейського Союзу 23 червня 2022 року про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. "Естонія очікує, що Україна почне переговори про вступ у 2023 році за умови виконання рекомендацій", - йдеться в декларації.

Серед іншого, під час свого візиту до України Каллас відвідала Київщину та Житомирщину. "Бачити звірства Росії в Бучі - це нагадування: с боротьба за свободу і боротьба за справедливість. Україні потрібно виграти обидві. Ми тут, щоб допомогти. Не повинно бути безкарності, імунітету за злочини Росії, в тому числі за злочин агресії", - написала вона у Twitter.

Естонська лідерка додала, що приїхала до України "із посланням непохитної віри – я вірю в перемогу України та вірю в Україну як успішну ліберальну демократію, яка належить до євроатлантичної родини".

"В перерахунку на душу населення допомога Естонії для нашого захисту – одна з найбільших у світі. Україна цінує кожну передану нам Естонією одиницю зброї. Особливо я хотів би відзначити рішення Естонії передати всі наявні в неї гаубиці 122-го та 155-го калібрів", - зазначив український глава.

Серед іншого, Зеленський та Каллас також відвідали Державний університет "Житомирська політехніка" та поспілкувалися зі студентами. Також прем'єрка отримала від Зеленського орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-естонського міждержавного співробітництва.