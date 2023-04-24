Актуально
- Голос Америки
Естонія очікує, що Україна почне переговори про вступ до ЄС у 2023 році за умови виконання рекомендацій
Естонія та Україна домовились працювати задля наближення вступу України в НАТО та ЄС. Про це йдеться у спільній декларації Таллінна та Києва, опублікованій за результатами візиту прем'єрки Естонії Каї Каллас до України та зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми згодні з тим, що сильна, незалежна та заможна Україна як частина євроатлантичної родини та як член ЄС і НАТО є важливою для майбутнього європейської безпеки, - зазначено в документі. - У контексті Вільнюського саміту НАТО ми погоджуємося працювати разом, щоб визначити спосіб, який допоможе наблизити Україну до членства в НАТО, і прокласти шлях до приєднання України до НАТО, щойно це дозволять умови".
У декларації також наголошено на важливості рішення Європейського Союзу 23 червня 2022 року про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. "Естонія очікує, що Україна почне переговори про вступ у 2023 році за умови виконання рекомендацій", - йдеться в декларації.
Серед іншого, під час свого візиту до України Каллас відвідала Київщину та Житомирщину. "Бачити звірства Росії в Бучі - це нагадування: с боротьба за свободу і боротьба за справедливість. Україні потрібно виграти обидві. Ми тут, щоб допомогти. Не повинно бути безкарності, імунітету за злочини Росії, в тому числі за злочин агресії", - написала вона у Twitter.
Естонська лідерка додала, що приїхала до України "із посланням непохитної віри – я вірю в перемогу України та вірю в Україну як успішну ліберальну демократію, яка належить до євроатлантичної родини".
"В перерахунку на душу населення допомога Естонії для нашого захисту – одна з найбільших у світі. Україна цінує кожну передану нам Естонією одиницю зброї. Особливо я хотів би відзначити рішення Естонії передати всі наявні в неї гаубиці 122-го та 155-го калібрів", - зазначив український глава.
Серед іншого, Зеленський та Каллас також відвідали Державний університет "Житомирська політехніка" та поспілкувалися зі студентами. Також прем'єрка отримала від Зеленського орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-естонського міждержавного співробітництва.
Всі новини дня
- Голос Америки
США прояснили позицію щодо України в НАТО: “Спочатку треба дати відсіч російській агресії”
Сполучені Штати підтримують політику НАТО щодо “відкритих дверей”, але в питанні вступу України до Альянсу, пояснюють, що пріоритет нині - відбити атаки Росії. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.
“Нічого не змінилося в питанні нашої підтримки політики відкритих дверей для НАТО. З цього приводу нічого не змінилося. Ми продовжуємо підтримувати відкриті двері для НАТО. Але ми також заявляли, що будь-яка розмова про вступ до Альянсу має бути розмовою між відповідною країною і самим Альянсом”, - заявив Кірбі.
На питання, чи Україна покращила критерії, які має виконати для вступу в НАТО, посадовець Білого дому відповів:
“Зараз ми зосереджені на тому, щоб Україна могла дати відсіч російській агресії. Що вони можуть бути успішними на полі бою, щоб президент Зеленський, коли і якщо він буде готовий до переговорів, щоб він міг досягти успіху за столом. На цьому ми зараз зосереджуємо увагу. Хай генеральний секретар НАТО говорить від імені самого альянсу”.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що «усі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом», і що Україна заслужила своє місце в Альянсі. При цьому зауважив, що зараз питання членства – не на часі. «Зараз головна увага полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України над Росією», – сказав Столтенберґ.
- Голос Америки
Всесвітня продовольча програма ООН готова допомогти ЄС перемістити надлишок українського зерна
Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) висловила готовність допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна, що руйнує ринки Східної Європи, і доставити його до країн, які цього найбільше потребують, цитує директора глобального офісу ВПП у Брюсселі і Берліні Мартіна Фріка видання POLITICO.
Представники Європейської комісії зустрілися в неділю з представниками п’яти країн Східної Європи, щоб обговорити пропозиції щодо вирішення питання збільшення поставок українського зерна та інших харчових продуктів після того, як Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія запровадили заборону на їх імпорт.
«Доставка зерна найбіднішим людям у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми транспортуємо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською комісією та державами-членами, щоб знайти рішення», — сказав Фрік у коментарях електронною поштою.
«Потреба Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) є значною, і ми маємо досвід роботи зі складною логістикою переміщення великих обсягів до країн, які цього потребують», — сказав він.
Коментарі Фріка прозвучали напередодні засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства у вівторок, де п’ять країн - Болгарія, Угорщина, Польща, Словаччина та Румунія - винесуть пропозицію щодо закупівлі українського зерна ЄС у співпраці з ВПП і його транспортування до «третіх країн, які спочатку отримували ці вантажі з України і покладалися на них».
ВПП вже постачає продукти харчування, експортовані з України в рамках Чорноморської зернової ініціативи, угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дозволяє обмежені поставки.
Напередодні Росія заявила, що більше не гарантуватиме безпечний прохід суден після 18 травня. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня має зустрітися з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Нью-Йорку, для обговорення шляхів збереження Чорноморської зернової ініціативи.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Країни «Групи семи» (G7) закликали в неділю до «подовження, повної реалізації та розширення» угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море, заявили міністри сільського господарства групи у спільному комюніке, яке цитує агентство Reuters.
«Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та як інструмент геополітичного примусу та підтверджуємо нашу прихильність діяти на знак солідарності та підтримувати тих, хто найбільше постраждав від використання Росією продовольства як зброї», — йдеться у комюніке, оприлюдненому за результатами дводенної зустрічі в Міядзакі, Японія.
- Голос Америки
Росія впивається своєю культурою брехні та традицією дипломатії заручників - Елізабет Вілан
«Я тут, щоб сказати Росії: звільніть Пола Вілана», — сказала Елізабет Вілан, сестра Пола, у виступі перед засіданням Ради Безпеки ООН, на якому головує міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Американець Пол Вілан, колишній консультант з морської піхоти та корпоративної безпеки, перебуває у в’язниці в Росії з грудня 2018 року за звинуваченнями у шпигунстві, які його родина та уряд США назвали безпідставними.
«Пол не вчинив злочину, але злочин було скоєно проти нього», — сказала Вілан звертаючись до преси разом з послами США, Ірландії та Канади в ООН.
«Я вже не знаю, як виглядає мій брат. Зображення, які ми бачимо на телебаченні та в новинах, це життя Пола Вілана, яким він жив до того, як його взяли в полон. З моменту суду над ним, майже три роки нікому не дозволяли фотографувати його», – сказала Вілан.
«Пол був директором з корпоративної безпеки. У нього була робота, яку він любив... життя, повне надії та можливостей. Все те, що у нього відібрала Росія, країна, яка впивається своєю культурою брехні, своєю традицією дипломатії заручників», – сказала вона.
Вілан додала, що один із способів долучитися до ефективної багатосторонності — це протистояти тим країнам, які вдаються до дипломатії заручників.
Крім того, Вілан згадала справу Евана Ґершковича, американського журналіста, якого Росія незаконно затримала за звинуваченнями у шпигунстві – за тими же звинуваченнями, за якими її брата засудили в Росії до 16 років ув’язнення.
У неділю Росія звинуватила США у відмові російським журналістам у візах для висвітлення головування міністра закордонних справ Сергія Лаврова в Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, пообіцявши, що Москва «не забуде і не пробачить» цього питання. В Державному департаменту поки не прокоментували цю ситуацію.
Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у своєму виступі перед засіданням Ради Безпеки сказала, що головування Росії на засіданні неможливо ігнорувати.
«Росія, яка скликала сьогоднішню зустріч, вторглася до сусідів в Україні та вдарила в саме серце Статуту ООН. І Росія знову і знову порушує універсальні права людини та фундаментальні свободи як за межами, так і всередині своїх кордонів – це включає довільне затримання політичних активістів, журналістів та лідерів опозиції, а також неправомірне затримання американських громадян», – сказала вона.
Посолка додала, що США не зупиняться, не заспокояться і не пом’якшать позицію, доки Пол, Еван і всі заручники та незаконно затримані американці не будуть повернуті цілими та неушкодженими.
Як раніше повідомляв Голос Америки, напередодні головування РФ на засіданні Ради Безпеки ООН усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії Росії в Україні.
Заяву озвучив Олоф Скоог, представник Європейського Союзу в ООН: «Я тут разом із 27 послами Європейського Союзу. Ми хочемо зробити заяву щодо дебатів, які розпочнуться в Раді Безпеки. Росія намагається зобразити себе захисником статуту ООН і багатосторонності. Ніщо не може бути дальшим від істини. Це цинічно. Ми всі знаємо, що поки Росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми захищаємо. Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН, Міжнародний суд, Міжнародний кримінальний суд, куди не глянь, Росія зневажає».
На завершення свого головування в Раді Безпеки ООН у квітні Росія ініціювала засідання, щоб «висвітлити принципи Статуту ООН». Щомісяця головування Ради Безпеки змінюється між 15 членами.
- Петсі Відакусвара
- Голос Америки
Білий дім: Очікуємо наступу росіян на деяких ділянках в Україні
З покращенням погодних умов в Україні російські сили можуть піти у наступ на кількох ділянках воєнних дій, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки. За його словами, Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу.
“Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести”, - розповів Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.
“Ми розвиваємо потужності, які надаємо Україні”, - додав він.
Кірбі перелічив потреби ЗСУ на сьогодні, серед яких назвав бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення.
“Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також”, - розповів представник Білого дому.
Раніше Голос Америки зібрав експертні оцінки, яким може бути контрнаступ українських Збройних сил. За їхніми оцінками, повернення Криму може бути одним з пріоритетів Києва.
Форум