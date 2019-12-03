Кандидатка у президенти від Демократичної партії США знялась з виборів, і пообіцяла боротись за "справедливість для всіх людей"

Сенаторка-демократ Камала Гарріс повідомила у Twitter, що припиняє участь у боротьбі за номінацію від Демократичної партії США на виборах президента 2020-го року.

"Моїм прихильникам, повідомляє з глибоким смутком, але також з вдячністю, що сьогодні я припиняю мою кампанію. Але хочу чітко заявити: Я буду продовжувати боротись за цінності цієї кампанії. Справедливість для людей. Всіх людей", - заявила Гарріс.

За результатами одного із нещодавніх опитувань громадської думки, Гарріс сильно відстала від лідерів передвиборчих змагань всередині демократичної партії - екс-віце-президента США Джо Байдена, сенаторки Елізабет Воррен та сенатора Берні Сандерса.

У рейтингах Гарріс обійшов і колишній мер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумберг, який нещодавно оголосив про приєднання до виборчої кампанії.

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