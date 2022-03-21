У Камеруні заявили, що війна Росії проти України вже призвела до дефіциту пшениці

Уряд Камеруну заявляє, що війна Росії проти України вже стала причиною дефіциту пшениці, який призвів до 40-відсоткового зростання цін на хліб. Центральноафриканська держава заохочує використання місцевих культур, таких як маніока та ямс, щоб замінити пшеницю, яка зазвичай імпортується з Росії та України.

Продавець хліба у Моколо, одному з районів столиці Камеруну Яунде, розповів, що за останні два тижні пекарня обслужила менше 200 із звичайних 500 щоденних клієнтів.

За його словами, на початку березня імпортери повідомили пекарів про потенційний дефіцит пшениці на ринках Камеруну, бо країни, які постачають пшеницю до Камеруну, перебувають у стані війни. Чоловік розповів, що що ціна на 50-кілограмовий мішок пшениці зросла з 35 доларів до 50-60 доларів, а поставки не є регулярними.

Камерун каже, що 13 мільйонів з 26 мільйонів його громадян, які споживають хліб щодня, більше не можуть розраховувати на регулярні поставки.

Міністр торгівлі Камеруну в понеділок очолив зустріч з власниками хлібобулочних виробів та імпортерами пшениці, покликану просвітити асоціації споживачів, що дефіцит пшениці є наслідком війни в Україні.

За його словами, неможливо заперечувати, що війна має катастрофічні наслідки для економік усього світу. За його словами, війна позбавила Камерун близько 60% пшениці, що імпортується як з України, так і з Росії, і уряд дуже стурбований тим, що відсутність пшениці може спричинити соціальну кризу в Камеруні.

За словами міністра, що прем'єр-міністр Камеруну Джозеф Діон Нгуте попросив міністрів сільського господарства і торгівлі знайти альтернативи імпорту пшениці.

Камерун виробляє менше однієї чверті від 1,6 мільйона тонн пшениці, які йому потрібні щороку. Минулого року країна імпортувала понад 850 тис. тонн з Росії та України.

Президент Ліги споживачів Камеруну, каже, що камерунцям потрібно навчитися вживати хліб, виготовлений без пшениці, імпортованої з України та Росії. За його словами, місцеві замінники, включно з бульбовими, такими як маніока, ямс і картопля, можуть замінити імпортну пшеницю. За його словами, важливо, щоб уряд надав фінансування і трактори фермерам для збільшення виробництва бульб, щоб попередити соціальну кризу у Камеруні.

Інші країни Африки та Близького Сходу також стикаються з дефіцитом пшениці через війну в Україні. У понеділок голова Міжнародного фонду ООН з розвитку сільського господарства Гілберт Хунгбо попередив, що ситуація «може спричинити ескалацію голоду та бідності з жахливими наслідками для глобальної стабільності».

Раніше Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку (UNCTAD) у своєму прогнозі впливу війни в Україні на глобальну торгівлю та розвиток підтвердила негативний прогноз для світової економіки. "Найбідніші країни та родини постраждають найбільше через дестабілізацію щодо продуктів харчування, пального та фінансів",- відзначали упорядники.

"Німецька хвиля" повідомила 17-го березня з посиланням на німецьку компанію BayWa, що Росія блокує відправку пшениці з України та Росії через Чорне море.

"Нуль [зерна] нині експортується з портів України - з країни не здійснюють відправки", - наводило слова представника компанії видання. Представник компанії також заявив, що експорт з Росії також "дуже обмежений".

У статті використано матеріали Центральної служби "Голосу Америки", "Німецької хвилі".