Напади левів у Камеруні примусили селян залишити домівки

Селянам у південному Камеруні девелося залишити домівки після низки нападів диких левів на їх худобу. Наприклад, родина 45-річного Алі Самбо з трьома дітьми поїхали з селища Джоле після нападів хижаків. За словами чоловіка, загалом леви задерли 53 корови протягом 2-х тижнів у кількох розташованих поблизу селах.

Місцеві мешканці побоюються, що вони самі можуть стати наступними жертвами хижаків після худоби.

Представник уряду на місці закликає зберігати спокій і не намагатись відганяти левів. За його словами, захист людей є провідрним пріоритетом, але і дикі тварини, які ймовірно прибули з перенаселеної природоохоронної зони, потребуть захисту.

Леви також могли прибути з сусіднього Габону.

Влада готова компенсувати фермерам втрачене, але закликає до спокою.

Активісти-природозахисники: Напади на худобу є змаганням між людьми та тваринами за харчі та життєвий простір.

Натомість активісти-природозахисники відзначають, що люди також тиснуть на ареал диких тварин, а напади на худобу є фактично проявом змагання між людьми та тваринами за харчі та життєвий простір.

У 2014-му слони та гіппотами вбили декількох осіб та зруйнували низку господарств після того, як тварин витиснули з парку Калфу на півночі Камеруну. У 2010 національний парк Кампо Маан (Campo Ma'an) повідомив, що слони, мавпи, горили та інші тварини змінили усталені маршрути міграції через плантації пальмової олії та каучку.

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