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Світ

Напади левів у Камеруні примусили селян залишити домівки

Туша корови задертої левом у селищі Джоле у Камеруні

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Тварини, можливо, змінюють поведінку через втручання людини

NTUI, CAMEROON — 

Селянам у південному Камеруні девелося залишити домівки після низки нападів диких левів на їх худобу. Наприклад, родина 45-річного Алі Самбо з трьома дітьми поїхали з селища Джоле після нападів хижаків. За словами чоловіка, загалом леви задерли 53 корови протягом 2-х тижнів у кількох розташованих поблизу селах.

Леви примусили цих людей стати переселенцями
Леви примусили цих людей стати переселенцями

Місцеві мешканці побоюються, що вони самі можуть стати наступними жертвами хижаків після худоби.

Представник уряду на місці закликає зберігати спокій і не намагатись відганяти левів. За його словами, захист людей є провідрним пріоритетом, але і дикі тварини, які ймовірно прибули з перенаселеної природоохоронної зони, потребуть захисту.

Місцеві мешканці переганяють худобу у Камеруні на тлі нападів левів
Місцеві мешканці переганяють худобу у Камеруні на тлі нападів левів

Леви також могли прибути з сусіднього Габону.

Влада готова компенсувати фермерам втрачене, але закликає до спокою.

Активісти-природозахисники: Напади на худобу є змаганням між людьми та тваринами за харчі та життєвий простір.

Натомість активісти-природозахисники відзначають, що люди також тиснуть на ареал диких тварин, а напади на худобу є фактично проявом змагання між людьми та тваринами за харчі та життєвий простір.

У 2014-му слони та гіппотами вбили декількох осіб та зруйнували низку господарств після того, як тварин витиснули з парку Калфу на півночі Камеруну. У 2010 національний парк Кампо Маан (Campo Ma'an) повідомив, що слони, мавпи, горили та інші тварини змінили усталені маршрути міграції через плантації пальмової олії та каучку.

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Загроза катастрофічних кліматичних змін, як ніколи, реальна – науковці. Відео

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