Американська дослідниця розповіла про "унікальну" кампанію Тимошенко у США. Інтерв'ю

Протягом останніх двох років у США почали приділяти більше уваги діяльності американських лобістів, спрямованій на просування інтересів іноземців.

За даними американського Центру відповідальної політики за останні два роки іноземні уряди та компанії сплатили майже 900 мільйонів доларів за послуги лобістів. На цьому тлі, українські витрати виглядають не такими великими. За два роки вони склали дещо більше 5 мільйонів доларів. Однак, останнім часом, саме українці стали частими фігурантами американських новин про лобізм.

Так, на початку року лобістська фірма Skadden Arps погодилась виплатити 4,6 мільйона доларів в рамках досудового врегулювання суперечки з Міністерством юстиції США, через те, що провадила таємну лобістську кампанію на користь Януковича, щоб виправдати ув'язнення Юлії Тимошенко. А минулого місяця сама Тимошенко потрапила на радари викривачів корупції у США.

У нових змінах до документів, поданих вашингтонською компанією Wiley Rein до Міністерства юстиції США, компанія визнала, що Тимошенко є "основним бенефіціаром" лобістської діяльності втаємниченої структури - Aveiro LP. В нових документах також йдеться, що компанія продовжувала лобістську діяльність на користь чоловіка українського екс-прем'єр-міністра - Олександра Тимошенка "в основному на користь Юлії Тимошенко".

В інтерв'ю "Голосу Америки" дослідниця Центру відповідальної політики США пояснила, чим справа Тимошенко вирізняється серед інших випадків, над якими вона працює в рамках проекту, що відслідковує іноземні операції впливу у США.

"Випадок Тимошенко справді унікальний, - говорить дослідниця Анна Массолія, - бо вона мала таку широку мережу різних фіктивних компаній, які не діють в інших сферах. Це, очевидно, фіктивні компанії створені задля цієї мети. Вони мають різні незвичні назви і розташовані в орендованих офісах з адресами, де розміщуються сотні різних компаній на декількох метрах. В цьому випадку дуже унікальним є те, що така мережа компаній-оболонок часто переключалась", - говорить аналітик.

Незвичними, на думку дослідниці, є і події, які останнім часом розгортаються навколо лобізму на користь Тимошенко.

"Ця справа потрапила на наш радар і через те, що інші компанії також почали стверджувати, що представляють Тимошенко, а вона заявила, що не має жодного стосунку до цього і не може співпрацювати з лобістами. Однак, вони все ж продовжували нарощувати діяльність і залучати більше лобістів для ведення кампанії впливу у США.

Справді цікавим було те, що непрозорі установи заявляли, що вели лобістську діяльність від її імені, адже не було ясно, чи стоїть Тимошенко за цими установами, або хтось інший намагається проводити кампанію з дезінформації від імені її політичних опонентів і чи Манафорт, або інша кампанія провадила цю діяльність", - говорить Массолія.

Дослідниця описала основні події, що стали відомі активістам стосовно лобістської кампанії Тимошенко в Вашингтоні.

Після того, як Тимошенко звільнили з ув'язнення в 2014 році, її чоловік більше не фігурував серед клієнтів, про яких звітували Wiley Rein. Їм почали платити компанії, або інші установи, які насправді були компаніями-оболонками

"Протягом низки років її чоловік намагався визволити її з в'язниці і провадив кампанію у США, сподіваючись таким чином вплинути на політичний консенсус в Україні", - говорить Массолія.

Цю діяльність зареєстровано компанією Wiley Rein. Однак, після того, як її звільнили з ув'язнення в 2014 році, чоловік Тимошенко більше не фігурував серед клієнтів, про яких звітували Wiley Rein, стверджує аналітик.

"Їм почали платити компанії, або інші установи, які насправді були компаніями-оболонками і протягом певної кількості років, вони зосереджувались в основному на відбілюванні її іміджу для того, щоб це відкрило їй двері для можливого повернення до української політики", - стверджує Массолія.

За останніх півроку кампанія на користь Тимошенко в США посилилась.

"Ми бачили, що різних лобістів додавали не лише до компанії Wiley Rein, але також до інших фірм та установ, зв'язки з якими вона неодноразово заперечувала протягом останнього року і під час виборів. Вона повторює ці заяви, а ми все одно бачимо різні установи, насправді ТОВ-оболонки, які нічим іншим не займаються", - говорить аналітик.

Одна з таких компаній - IBTC LLC в Меріленді. Після заяви пані Тимошенко, що вона не співпрацює з лобістами, контракт IBTC з лобістом було скасовано приблизно через місяць, але буквально протягом тижнів IBTC LLC найняла іншу компанію, яка продовжувала нарощувати діяльність і цього року, говорить аналітик.

В рамках свого дослідження Массолія шукала інформацію і стосовно інших кандидатів, які змагаються на українських президентських виборах.

"Ми проводили моніторинг, щоб бути рівними до інших кандидатів і представити повну картину іноземного впливу у США. Стосовно Порошенка, відслідкувати цю інформацію важко, адже він чинний президент, і в законі про реєстрацію іноземних лобістів є виключення для дипломатії. Тобто, якщо хтось виступає в якості дипломата, вони не обов'язково виявляться в документах FARA Міністерства юстиції США, тому що вони діють в офіційній дипломатичній ролі", - говорить аналітик.

Чи допомогла активна лобістська кампанія підтримати імідж Тимошенко в США, залишається невідомим. Така активна присутність в Вашингтоні могла і зашкодити українському політику, вважає Мелинда Геринг з аналітичного центру США Atlantic Council.

"Так, Юлія Тимошенко прибувала до Вашингтона, - згадує Мелинда. - Петро Порошеко та Зеленський – не були у Вашингтоні перед початком кампанії. Тимошенко прагнула переконати Захід, що вона не проводить м'яку політику стосовно Росії і у неї є нові ідеї. Вона зустрічалась з низкою впливових осіб. Гадаю, загальною метою візиту було переконати в своїй твердій політиці щодо Росії і що у неї є реальні ідеї нового старту економіки. Однак, зрештою, це їй зашкодило. Її візит сюди не спрацював", - говорить аналітик.

Якими можуть бути правові наслідки достатньо непрозорої лобістської кампанії для її учасників? Використання фіктивних компаній для лобізму не заборонено у США, а бенефіціара послуг було розкрито, хоч і зі значною затримкою, тому тут може йтися про порушення духу закону, а не його букви, зауважує аналітик.

"Через загальні формулювання Закону, тут ми не бачимо однозначних порушень. Сам закон має на меті просувати прозорість, тому ці дії не обов'язково відповідають його духу", - говорить Массолія.

Також невідомо чому лобісти розкрили, що працювали на Тимошенко, саме в час, коли до першого туру президентських виборів в Україні залишався лише місяць. Можливо, це результат більшої уваги до персони політика перед виборами всередині України, припускає аналітик.​

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