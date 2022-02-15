Канада погодилась постачати Україні летальну зброю 

Канада надішле в Україну летальне обладнання та боєприпаси на суму 7,8 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Заява прозвучала в час посилення напруги на українсько-російському кордоні, через накопичення російських військ. “Канада передасть Збройним Силам України летальну зброю та інші предмети підтримки на суму у понад 7 мільйонів доларів. Це обладнання включає кулемети, пістолети, карабіни, півтора мільйона патронів, снайперські гвинтівки та різне супутнє обладнання”, - йдеться на сайті Кабінету міністрів Канади.

Крім цієї допомоги, Канада надасть Україні кредит розміром півмільярда канадських доларів, це на додаток до 120 мільйонів доларів, які раніше обіцяв канадський уряд.

"Мета цієї підтримки з боку Канади та інших партнерів - стримати подальшу російську агресію", - заявив Трюдо на прес-конференції.

“Ми не шукаємо конфронтації з Росією, але ситуація стрімко розвивається, і ми демонструємо свою рішучість”, – додав він.

“Підтримка України Канадою лишається непохитною”, - написав у Твітері глава канадського уряду.

Раніше цього місяця уряд Канади відмовлявся постачати Україні летальну допомогу.

“Важливо, щоб канадці та весь світ знали, що Канада продовжує підтримувати Україну, її незалежність, цілісність та територіальний суверенітет, зокрема і право захищати себе”, – зазначив у понеділок Джастін Трюдо.