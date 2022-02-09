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Водії вантажівок годинами блокували міст з Канади до США, протестуючи проти вимоги вакцинації 

Фото: водії фур перекрили рух н пункті пропуску між Канадою та США, 8 лютого 2022 року

Рух мостом "Амбассадор", що з'єднує Канаду з Детройтом у США був заблокований майже дві доби, через протести канадських водіїв вантажівок. Блокування найбільш завантаженого пункту пропуску на півночі США спричинило затори на дорогах, затримки в поставках товарів.

У вівторок рух частково відкрився - у напрямку до США - повідомляє керівництво мосту. Станом на ранок середи, рух у напрямку до Канади залишається заблокованим. Блокування триває більше 36 годин, повідомляє The Detroit News. До канадських протестувальників приєднались і водії фур зі США, пишуть ЗМІ.

Протест в Оттаві, Канада, 7 лютого 2022 року
Протест в Оттаві, Канада, 7 лютого 2022 року

Протести водіїв фур проти коронавірусних обмежень а також вимоги вакцинації, які запровадили США для перетину американського кордону, тривають в канадській Оттаві вже більше тижня. Діловий центр міста фактично заблоковано протестувальниками. Місцева влада запровадила у місті надзвичайний стан, а після низки зафіксованих порушень, поліція почала обмежувати доступ водіїв до пального.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав протестувальників залишити місто. Союз водіїв вантажівок Канади не підтримав протестувальників і заявив, що більшість водіїв вже пройшли вакцинацію.

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