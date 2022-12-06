Актуально
Канада надасть Україні $11 млн на розмінування
Канада надасть Україні фінансування для розмінування територій. 15 мільйонів канадських доларів (11 мільйонів доларів США) буде виділено для закупівлі обладнання для виявлення та знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не розірвалися.
"Українська влада зараз оцінює, що міни виявлені на 30% території країни", - сказала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Канада уже надає спецзахист для саперів, а також фінансує передові системи розмінування з дистанційним керуванням для очищення великих територій, наприклад сільськогосподарських угідь.
У серпні Державний департамент США схвалив допомогу на суму 89 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні оснастити та навчити 100 команд з розмінування та знешкодження боєприпасів, що не розірвалися.
"Ми ніколи не похитнулися у нашій відданості світу, вільному від мін", - написала Жолі у Twitter, нагадавши про 25-ту річницю Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їхнє знищення.
Раніше про домовленість щодо збільшення допомоги Канади у розмінуванні українських територій повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У статті використано матеріали Reuters
Всі новини дня
ЄС і США хочуть уникнути торговельної війни довкола субсидування «зелених» технологій
Чільні представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки кажуть, що готові працювати над тим, аби уникнути проблем у торгівлі між партнерами внаслідок економічної політики, яка впливає на умови промислової конкуренції.
Я ніколи не мав намірів виключити ти, хто з нами конкурує. Таких намірів не було.Джо Байден
Йдеться про масштабні пропозиції уряду президента Джо Байдена відповідно до ухваленого Конгресом у серпні, «Закону про зниження інфляції» (Inflation Reduction Act «IRA»).
Акт передбачає податкові та інші заохочення на $430 мільярдів, що мали б сприяти розвитку галузей для збереження довкілля, а також можливість зменшення цін для американців.
Європейці стурбовані тим, що фінансові стимули створять переваги для американських підприємств і несправедливо знизять конкурентоспроможність європейських.
«Є ризик, що IRA може призвести до несправедливої конкуренції, може закрити ринки і зруйнувати ті ланцюги постачання, які вже зазнали випробувань КОВІДом», - сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня в Бельгії.
Урсула фон дер Ляєн звернула увагу на гасло «Купуй американське!», яке в основі цієї ініціативи США, і на те, що вони назвала «податковими знижками, які можуть призвести до дискримінації», а також «субсидіями виробникам, що можуть призвести до перегонів у субсидіях».
«Дозвольте мені заявити чітко: конкуренція - це добре. Вона підштовхує нововведення, посилює ефективність і забезпечує просування вперед, і таким чином знижує вартість чистих технологій. Конкуренція між Європою і Сполученими Штатами може підштовхнути промисловість і там, і там до покращення, оновлення і швидших перетворень», - підкреслила президентка Єврокомісії, зауваживши, що «ми не лише створимо добре оплачувані робочі місця у Європі та США, але ми також знизимо глобальні ціни чистих енергетичних технологій».
Слабка Європа… не відповідає інтересам американської адміністрації.Еммануель Макрон
Але вона наголосила, що це можливо лише при конкуренції «на рівних умовах» і закликала працювати зі США, а також «змінити наші власні правила, щоб сприяти інвестиціям» в переході економіки Європи на чисті технології.
Ці питання були порушені під час державного візиту французького президента Емануеля Макрона до США на початку грудня.
Макрон сказав в інтерв’ю американському телеканалу CBC News, що американські субсидії «вбивчі», для європейських галузей, бо вони «в 2-3 рази вищі ніж у Європі».
Французький президент наголосив, що особливо в умовах російської війни в Україні «слабка Європа… не відповідає інтересам американської адміністрації і навіть американського суспільства».
Американський президент Джо Байден погодився з можливістю «поправок», які б знизили загрозу дискримінації.
«Я ніколи не мав намірів виключити ти, хто з нами конкурує. Таких намірів не було», - сказав Байден.
Еммануель Макрон сказав, що його переговори з Байденом підтвердили повну тотожність позиції «щодо української ситуації», і що розмови про IRA були «дуже плідні й глибокі».
«Ми подолаємо їх (побічні наслідки IRA)», - заявив французький лідер.
Дивіться також:
Український «Щедрик» знову пролунав у легендарному концертному залі «Карнегі Гол» у Нью-Йорку. Відео
Український «Щедрик» пролунав на сцені одного з найпрестижніших концертзалів світу Карнегі Гол у Нью-Йорку. За 100 років після того, як його вперше представили американській публіці у цьому ж залі.
У Молдові виявили уламки ракети після масових ракетних обстрілів України 5 грудня
У Молдові виявили уламки ракети, яка впала неподалік від кордону з Україною.
Про це повідомило Міністерство внутрішних справ Молдови. За повідомленням, ракета впала в районі міста Бричани.
"Нещодавно поблизу біля міста Бричани, у фруктовому саду, виявили ракету. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, який через сьогоднішні російські бомбардування посилив свою пильність", - мовиться у повідомленні МВС Молдови.
У зв'язку з нанесеними в понеділок масовими російськими ракетними ударами по Україні молдовські прикордонники та правоохоронці посилили заходи безпеки та патрулювання прикордонних районів.
Поблизу місця виявлення уламків ракети працюють служби МВС Молдови. Офіційний Кишинів поки не прокоментував інцидент.
Речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці Фейсбук заявив: “Це в черговий раз доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не тільки безпеці України, але і безпеці сусідніх країн. Україна повинна якомога швидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які будуть рятувати життя людей, захищати критичну інфраструктуру та робити неможливими подальші ракетні обстріли зі сторони РФ.
Через російські ракетні удари по Україні Молдова переживає також перебої з електропостачанням.
Раніше, 31 жовтня, Молдова також заявляла про виявлення уламків ракети в одному з сіл на півночі країни.
15 листопада у Польщі двоє людей загинули після того, як снаряд влучив по території зерносховища в Пшеводові, неподалік кордону з Україною.
Що означає обмеження цін на російську нафту: пояснює аналітик Едвард Чоу. Відео
Віднині вступає в силу європейське ембарго на торгівлю російською нафтою морем, а також ліміт ціни, яку ввели Група Семи, ЄС та Австралія. Що це означає?
Форум