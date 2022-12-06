Канада надасть Україні $11 млн на розмінування

Чільні представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки кажуть, що готові працювати над тим, аби уникнути проблем у торгівлі між партнерами внаслідок економічної політики, яка впливає на умови промислової конкуренції.

Я ніколи не мав намірів виключити ти, хто з нами конкурує. Таких намірів не було.

Йдеться про масштабні пропозиції уряду президента Джо Байдена відповідно до ухваленого Конгресом у серпні, «Закону про зниження інфляції» (Inflation Reduction Act «IRA»).

Акт передбачає податкові та інші заохочення на $430 мільярдів, що мали б сприяти розвитку галузей для збереження довкілля, а також можливість зменшення цін для американців.

Європейці стурбовані тим, що фінансові стимули створять переваги для американських підприємств і несправедливо знизять конкурентоспроможність європейських.

«Є ризик, що IRA може призвести до несправедливої конкуренції, може закрити ринки і зруйнувати ті ланцюги постачання, які вже зазнали випробувань КОВІДом», - сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня в Бельгії.

Урсула фон дер Ляєн звернула увагу на гасло «Купуй американське!», яке в основі цієї ініціативи США, і на те, що вони назвала «податковими знижками, які можуть призвести до дискримінації», а також «субсидіями виробникам, що можуть призвести до перегонів у субсидіях».

«Дозвольте мені заявити чітко: конкуренція - це добре. Вона підштовхує нововведення, посилює ефективність і забезпечує просування вперед, і таким чином знижує вартість чистих технологій. Конкуренція між Європою і Сполученими Штатами може підштовхнути промисловість і там, і там до покращення, оновлення і швидших перетворень», - підкреслила президентка Єврокомісії, зауваживши, що «ми не лише створимо добре оплачувані робочі місця у Європі та США, але ми також знизимо глобальні ціни чистих енергетичних технологій».

Слабка Європа… не відповідає інтересам американської адміністрації.

Але вона наголосила, що це можливо лише при конкуренції «на рівних умовах» і закликала працювати зі США, а також «змінити наші власні правила, щоб сприяти інвестиціям» в переході економіки Європи на чисті технології.

Ці питання були порушені під час державного візиту французького президента Емануеля Макрона до США на початку грудня.

Макрон сказав в інтерв’ю американському телеканалу CBC News, що американські субсидії «вбивчі», для європейських галузей, бо вони «в 2-3 рази вищі ніж у Європі».

Французький президент наголосив, що особливо в умовах російської війни в Україні «слабка Європа… не відповідає інтересам американської адміністрації і навіть американського суспільства».

Американський президент Джо Байден погодився з можливістю «поправок», які б знизили загрозу дискримінації.

«Я ніколи не мав намірів виключити ти, хто з нами конкурує. Таких намірів не було», - сказав Байден.



Еммануель Макрон сказав, що його переговори з Байденом підтвердили повну тотожність позиції «щодо української ситуації», і що розмови про IRA були «дуже плідні й глибокі».

«Ми подолаємо їх (побічні наслідки IRA)», - заявив французький лідер.

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