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Канада запровадила додаткові санкції проти Росії. Ціль - пропагандисти та агенти з дезінформації
У п’ятницю, 8 липня, Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії, пов’язані з повномасштабною війною Росії проти України. Нові санкції запроваджуються проти 29 спонсорованих державою агентів з дезінформації та пропаганди та 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до дезінформації. Про введення додаткових санкцій оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час зустрічі міністрів закордонних справ «Групи 20» (G20) на Балі, Індонезія. Жолі підтвердила відданість Канади підтримці України.
Сьогодні ми даємо зрозуміти тим, хто займається дезінформацією: ви будете притягнуті до відповідальності. Канада підтримує Українуміністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі
«Російська пропагандистська машина має відповісти за свою брехню. Канада прагне боротися з дезінформацією, де б і коли б вона не була виявлена. Сьогодні ми даємо зрозуміти тим, хто займається дезінформацією: ви будете притягнуті до відповідальності. Канада підтримує Україну», - заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Серед внесених у новий санкційний список Канади є Армен Гаспарян, керівник міжнародного відділу державного медіахолдингу Russia Today (RT), який має значний вплив у Росії. Канада також запустила веб-сторінку, присвячену протидії дезінформації. Канада продовжуватиме використовувати цю платформу, щоб пролити світло на те, як російський режим використовує брехню, щоб виправдати своє незаконне вторгнення в Україну.
Окрім санкцій проти причетних до дезінформації Росії, Канада також заборонила імпорт деяких видів золота з Росії. В офіційних заявах представників Канади не йдеться про можливий санкційний виняток для Росії стосовно затриманої турбіни для газопроводу «Північний потік».
Нагадаємо, що уряд Канади планує вивести з-під санкцій затриману турбіну для газопроводу «Північний потік». Вона була доставлена в країну з Росії для ремонту, але зараз повернути її неможливо через запроваджені проти Москви обмеження. З проханням зробити виняток до Оттави звернувся уряд Німеччини. За інформацією агентства Reuters, Німеччина очікує, що Канада незабаром поверне турбіну. Представник уряду Німеччини заявив журналістам у п’ятницю, що є «позитивні сигнали з Канади», хоча він не зміг підтвердити, що турбіна вже на шляху до Німеччини.
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Ще 4 HIMARS. У Вашингтоні оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, в якій входитимуть 4 високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, боєприпаси до них, інші артилерійські боєприпаси, тактичні транспортні засоби, підривні боєприпаси, контрбатарейні РЛС та запчастини.
Про це повідомляє кореспондент «Голосу Америки» Джефф Селдін, відповідно до інформації, наданої журналістам у п’ятницю, 8 липня, двома високопоставленими чиновниками Міністерства оборони на умовах анонімності, відповідно до правил, встановлених Пентагоном.
За інформацією високопосадовця Пентагону, вже понад ста українських військовослужбовців отримали навчання із керування системами HIMARS.
"Ці [системи зброї] є точними, - сказав представник міністерства оборони США. - Ми очікуємо, що вони будуть використані українцями з великим ефектом, враховуючи їхній успіх досі," – сказав один із високопосадовців Пентагону.
«Ми знаємо, що вони переслідують цілі, які мають серйозний вплив на полі бою», - сказав він про використання українцями HIMARS.
За його словами, великим елементом надання нового пакету допомоги є те, що у США хочуть дати росіянам знати, що «українці зможуть продовжувати боротьбу».
Міністр оборони США, за словами представника Пентагону, високого оцінив майстерні маневри українців у перешкоджанні російському просуванню. У Пентагоні зауважили, що за свої успіхи в Луганській області росіянам довелося платити високу ціну, а українці в окремих місцях ведуть ефективний контрнаступ, повідомляє кореспондент «Голосу Америки».
У Пентагон вважають, що заяви росіян про успіх часто є перебільшені, а їхнє повідомлення про знищення «будь-якого з 8 HIMARS, які вже знаходяться в Україні, є неправдивими».
Бої на Донбасі важкі, сказав один із представників Пентагону, але у США не бачать, аби Росія здобувала там перемогу.
До надання цього пакету, який є вже п’ятнадцятим вилученням обладнання зі складів Міністерства оборони України з серпня 2021 року, Сполучені Штати виділили близько 7,6 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена, включаючи приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого, повідомляє Пентагон.
ВООЗ розширює медичну допомогу мільйонам жертв війни в Україні
Стаття є перекладом матеріалу англомовної редакції "Голосу Америки". Оригінал можна прочитати тут.
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що розширює свою місію з порятунку життів по всій Україні, щоб надати фізичну та психічну допомогу зростаючій кількості жертв війни, позбавлених лікування.
ВООЗ має сім центрів по всій Україні, які забезпечують потреби людей, які постраждали від війни. Зараз організація створює восьмий хаб у стратегічному південно-західному портовому місті Одеса.
Виступаючи з міста, менеджерка ВООЗ з питань кризових ситуацій в Україні Доріт Ніцан сказала, що ВООЗ прагне допомогти людям, чиє фізичне та психічне здоров’я постраждало або погіршилося внаслідок російського вторгнення.
Вона каже, що мільйони людей із хронічними захворюваннями не отримують лікування від станів, які загрожують життю. Наприклад, вона каже, люди, які не отримали ранньої діагностики та лікування раку, страждають від прогресуючих пухлин.
Так само повідомила вона, стан людей, які не змогли отримати лікування від гіпертонії, інсульту, діабету та інших фізичних і психічних захворювань, погіршився.
«Через війну люди стають різними способами інвалідами. Шум і бомбардування шкодять слуху», — сказала Міцан. - Наземні міни були причиною ампутацій. І, звичайно, страх, горе та невпевненість, які впливають на психічне здоров’я».
Ніцан зазначає, що система охорони здоров’я по всій країні перевантажена. Вона каже, що медичних працівників не вистачає. Багато з них були вбиті, інші залишили країну. Вона розповіла, що внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки, роблять усе можливе, щоб заповнити прогалини.
Вона каже, що ще однією проблемою є те, що багато людей, які відчайдушно потребують допомоги, не можуть бути доступні через бої.
«Ми не маємо доступу до всіх територій. Зараз багато територій піддаються обстрілу, нападу, як я вже сказала. (…) Ми просимо мати гуманітарні коридори, щоб ми могли втрутитися та піклуватися про тих, хто цього потребує».
На жаль, зазначає представниця ВООЗ, на численні запити агенцій з надання допомоги щодо забезпечення гуманітарних коридорів й доставці допомоги в обложені райони, не було отримано позитивної відповіді.
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Українські військові мотивовані, вони знають чому і за що воюють – інтерв’ю з офіцером ЗСУ Юрієм Кочевенком. Відео
Українські військові мотивовані, вони знають чому і за що воюють - каже Юрій Кочевенко, Офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України, який на передовій - з перших дні війни.
Офіцер 95 бригади Кочевенко: Війна завершиться лише, коли Росія з імперської стане нормальною країною
Офіцер 95 бригади Юрій Кочевенко пішов на фронт рядовим добровольцем у 2014. Здобувши досвід та вирісши до командира, він після декількох років знову повернувся на службу вже у січні 2022. Для нього було очевидним, що Росія готується до війни і він хотів бути на передовій захисту України. Сьогодні він каже, що українці мають розуміти, що ця війна - не спринт, це марафон і вони мають бути до цього готовими. За його словами, сьогодні місія українців подолати імперську ідеологію і звільнити усі поневолені Росією народи від окупації. З Юрієм Кочевенком «Голос Америки» зустрівся у Києві під час його короткого відрядження до столиці за спецзавданням.
Мирослава Гонгадзе: Для тебе ця війна вже досить довга, вона почалася не зараз, вона почалася вісім років тому. І ти тоді прийняв рішення піти на фронт добровольцем, ти пройшов цю війну, а зараз оця війна – вона є іншою чи вона все ж таки є продовженням першої війни?
Юрій Кочевенко: Вона є і іншою, і вона є продовженням. Звичайно, з точки зору масштабу бойових дій, характеру застосування різних засобів, військовою мовою, вогневого ураження, а простіше кажучи, способів вбивати людей, все це значно масштабніше, страшніше, значно інтенсивніше і більш спресовано в часі. Але ворог той самий, його риторика, в принципі, та сама, тому тут для нас нічого не змінилося. Ба більше, ми до цієї війни внутрішньо і психологічно, здається, були значно краще підготовлені. І тому, цей перший «бліцкриг» в них так і не вдався, тому що ні його інформаційна атака, ні, власне, військова, не дали такого результату, який вони, з якось дива, очікували. Вони хотіли, щоб було так, як в 2014-му, а так зовсім не вийшло. Звичайно, масштаб бойових дій, рівень втрат, складність – вона суттєвіша.
Мирослава Гонгадзе: Чи могла Україна приготуватись краще до цієї війни?
ЮК: Зараз можна багато що про це сказати. Я до 24 лютого пішов з Збройні Сили, нам від жовтня прямим текстом говорили, що має відбутися. І, нібито, країна почала до цього готуватися. Чи можна було краще приготуватися – звичайно, можна було, але нерви вилітають опівночі, потім вже проаналізуємо, що було зроблено не так і як не повторити цих помилок. Зараз все енергія має бути зосереджена на тому, щоб досягати результату тут і зараз.
МГ: Якщо дивитися в сьогодні і завтра, до чого зараз вже Україна має бути готова в умовах, в яких ми зараз живемо?
ЮК: Маємо бути готові до тривалої війни. Я, до речі, собі з перших днів казав. Себе я налаштовую на тривалу війну і я буду захищати Україну скільки зможу, скільки мені здоров'я і сил визначить. А це може бути кілька років, як мінімум. Я дуже старанно вникаю, щоб давати оцінку характеру бойових дій, але все ж таки те, що ми бачимо, говорить, що це все набуває затяжного характеру при збереженні досить високого рівня інтенсивності самих бойових дій. Якщо ти пригадаєш, в перші тижні війни говорили, що в Росії «бліцкриг» не вдасться і вона посипиться. Ми бачимо, що цього не сталося. А я тоді ще казав, що авторитарні режими завжди мають хороші мобілізаційні ресурси, у них є механізм примусу, який дозволяє зі своєї нації та країни витискати останні соки.
І це зараз ми бачимо в Росії. Вони відкрито заявляють, що для них поразка в цій війні – це кінець самої Росії. Вони це розуміють, вони це, навіть, визнають. Отже, ми не повинні чекати, що вони здадуться тільки тому що в них не вийшло одразу. Вони поженуть ще тисячі, десятки і сотні тисяч своїх співгромадян на «убой», як вони зараз женуть жителів окупованих територій Донецька і Луганська. І ми маємо бути до цього готові.
Українські військові мотивовані, вони знають чому і за що воюють – інтерв’ю з офіцером ЗСУ Юрієм Кочевенком. Відео
МГ: Як?
ЮК: В першу чергу внутрішньо. Кожен для себе має зрозуміти, що це на довго і що він буде робити. Буде працювати, платити податки, буде служити в Збройних Силах стільки, скільки буде потрібно, а не поки не втомиться, буде організовувати міжнародну підтримку, волонтерську допомогу; [треба – ГА] підготувати себе до довгої дистанції, не для короткого спринту – зараз викладемось швиденько і все, а потім вже видохся, а бігти ще треба, а спокійно, в рівному темпі, розраховуючи сили. На простому прикладі можу сказати, що якщо хочете підтримати Збройні Сили грошима, не віддавайте одним махом все, що у вас є, а розрахуйте так, щоб ви могли це робити невеликою сумою, але щомісяця. І це буде більш ефективно в тривалій перспективі, ніж одна одноразова, але більш значна сума.
МГ: Чи думаєш ти, що захід взагалі розуміє вашу мотивацію, що ви робите, і розуміє цю війну?
ЮК: В мене є друг, морський піхотинець зі Сполучених Штатів, мені здається, що він адекватно все розуміє, судячи з того, як ми спілкуємось. Але це людина, яка пройшла дві війни і він має інший фокус сприйняття і, взагалі, поняття, що таке війна. В цілому, звичайно, люди, в першу чергу напевно думають про свою власну безпеку та свій добробут, тому, наскільки вони готові чимось жертвувати заради України - це велике питання і, напевно, задача для нашої діаспори, активістів і дипломатів – нагадувати їм про це і пояснювати, що ми взагалі-то тут не за себе воюємо. Є дуже класне гасло ще з часів Польського визвольного руху «Za naszą i waszą wolność» - за нашу і вашу свободу. Це має стати, напевно, гаслом України в світі – «For our freedom and yours». Тобто, ми за весь вільний світ тут стоїмо. Ми впадемо – підуть до вас. Ми зараз захищаємо не Україну, ми зараз захищаємо весь вільний світ.
Але що важливо, щоб вони розуміли, – ми, звичайно, потребуємо західної зброї, кращої зброї, все, що можете, давайте, не краща – теж давайте, все піде в справу. Але від постачання цієї зброї та допомоги залежить наша боєздатність і наскільки ми ефективно можемо вражати ворога. Але від цього постачання не залежить наша готовність битися. Будуть «стінгери» та «леопарди» чи не будуть, ми все-одно будемо бити ворога. Якщо в нас залишиться тільки каміння і палки, ми все-одно будемо бити ворога. Вони не зупинять нас відсутністю зброї, вони мають це розуміти. Якщо вони хочуть, щоб це швидше закінчилося і щоб зло не перемогло, вони мають всі зусилля зараз спрямувати на нашу підтримку. Ми зараз не просимо них вмирати разом з нами, хоча це єдиний фронт і єдина війна добра зі злом. Ми просимо тільки допомогти нам зробити так, щоб вмерли вони – ворог, росіяни.
МГ: Чого сьогодні не вистачає вам там?
ЮК: Знаєш, я не буду про це говорити. Нам потрібно краще і чим побільше.
МГ: Як ти бачиш завершення цієї війни? Декілька разів політики казали про можливий мирний план, про те, що кожна війна закінчується переговорами. Як взагалі ти бачиш, як закінчиться війна?
ЮК: Не кожна війна закінчується переговорами. Деяка війна закінчується капітуляцією ворога і, звичайно, я бачу саме таке завершення. Але, в першу чергу, я неодноразово це підкреслюю, ми маємо відповідати за себе – за те, що ми робимо, говоримо і що думаємо. Для мене особисто ця війна завершиться тільки коли я буцатиму палені цеглини Кремля. Мені не принципово, як конкретно цей етап війни закінчиться – чи буде якась мирна угода чи перемир’я. Поки існує Росія в своєму імперському форматі, для мене ця війна не закінчиться. Виженемо ворога з України, потрібно звільнити Білорусь. Звільнимо Білорусь – потрібно звільнити Південний Кавказ, Абхазію, Південну Осетію, зробити так, щоб Росія забралась з Середньої Азії, звільнити поневолені народи Росії, демонтувати тоталітарну, імперську сутність, якою є Російська держава і зробити з неї нормального сусіда, з яким можна поруч жити.
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