Безвіз Україні та летальна зброя від Канади, як винагорода за подолання корупції - рекомендації комітету Палати громад

Перелік рекомендацій стосовно політики Канади щодо України, який у грудні було оприлюднено Постійними комітетом Палати громад Канади з питань національної оборони, включає надання летальних озброєнь, даних супутникового спостереження, обмін розвідданими з українськими військовими, взаємодію оборонних галузей двох країн, відправку до України експертів з кібербезпеки та надання безвізового режиму для українців.

Напередодні, у середу, уряд Канади схалив внесення України до переліку країн, до яких дозволено експорт зброї (Automatic Firearms Country Control List). Дана рекомендація містилась у доповіді Постійного комітету Палати громад Канади з питань національної оборони.

Надати летальні озброєння Україні, щоб захистити її суверенітет від агресії Росії, за умови що Україна продемонструє, що активно прагне знищити корупцію на усіх рівнях уряду

Рішення уряду Канади створило передумови до продажу Україні летальних озброєнь, включно із протитанковими комплексами "Джавелін". Про це в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки" заявив Джеймс Безан, депутат парламенту Канади від Консервативної партії, який посідає посаду тіньового міністра національної оборони у опозиційному "тіньовому уряді" Канади ("тіньовий уряд" формується із членів опозиційної партії, якою у Канаді наразі є Консервативна, і виконує місію критика правлячого уряду - прим. ГА).

"Після цієї ухвали уряду, Канада може продавати, чи передавати Україні "Джавеліни", - заявив Безан в ефірі "Голосу Америки".

Загалом Постійний комітет Палати громад Канади з питань національної оборони надав 17 рекомендацій щодо політики стососно України для уряду Канади. Вони викладені у доповіді "Підтримка України у ході кризи та збройного кофлікту з боку Канади", яка оприлюднена на сайті Палати громад Канади.

- Визначити та надати потужну військову підготовку ЗС України та провести аналіз варіантів розширення такої підготовки та підтримки, які надаються збройними силами Канади в рамках операції UNIFIER;

- Посилити внесок уряду Канади до підготовки, яка надається Україні за напрямками військових, поліційних, у сфері правосуддя, та антикорупційних тренінгів з тим, щоб така підтримка з боку Канади продовжилась і після вичерпання діючих угод;

- Сприяти кращим міжпарламентським взаєминам, включно з можливим сприянням у розробці антикорупційних механізмів, інститутцій та підготовки про які просять українські урядовці. Комітет також рекомендує уряду Канади проаналізувати можливості сприяти Україні у створенні механізмів подібних до інституту Головного аудитора та Комітетів з питань національної оборони тa з питань виконання державного бюджету у Палаті громад Парламенту;

- Збільшити внесок Канади до Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні та розглянути можливсті внесення до складу місії більшої кількості жінок;

Розглянути просування урядом Канади інтересів України на рівні «Великої сімки»

- Виступати за миротворчу місію ООН в Україні, яка б поважала територіальну цілісність країни;

- Розширити підтримку розвитку гендерної рівності в Україні за допомогою Програми розвитку уряду Канади, програм ООН, жіночих, миротворчих та безпекових ініціатив;

- Надати летальні озброєння Україні, щоб захистити її суверенітет від агресії Росії, за умови що Україна продемонструє, що активно прагне знищити корупцію на усіх рівнях уряду;

- Внести Україну до переліку країн до яких дозволено експорт автоматичної зброї (Automatic Firearms Country Control List - прим. ГА).

- Відновити практику надання Україні знімків, отриманих канадською системою RADARSAT, розпочати обмін розвідувальними даними;

- Заохочувати співпрацю між оборонними підприємствами Канади та України;

Оголосити про план надати безвізовий режим подорожі до Канади для українців

- Забов'язатись підтримувати Україну у протидії гібридним атакам, особливо щодо кібератак на урядові системи та критично важливу інфраструктуру, а також у протидії пропаганді та дезінформації;

- Виділити експертів збройних сил Канади у сфері кібербезпеки на українські операції із захисту кіберпростору, щоб сприяти у спостереженні за та захисті від гібридних- та кібератак, націлених на критично важливу інфраструктуру; та для участі у міжвідомчих навчаннях, які покликані підготувати та розвинути здатність союзників України протидіяти новим кіберзагрозам;

- Оголосити про план надати безвізовий режим подорожі до Канади для українців;

- Відновити Угоду про мобільність молоді з Україною, що дозволить українцям, які відповідають встановленими вимогам, подорожувати до Канади та працювати там терміном до року - з метою покращити економічну та культурну співпрацю між Україною та Канадою;

- Розглянути просування урядом Канади інтересів України на рівні «Великої сімки»;

- Сприяти розвитку відносин та відкритого діалогу між урядом та громадянським суспільством в Україні та сприяти розвитку громадських організацій, особливо у сфері протидії корупції;

- Розширити санкції уряду Канади, включно із виконанням Закону Магнітського проти відповідальних за фінансування збройного конфлікту в Україні, а також - працювати з союзниками Канади, включно з НАТО, над збереженням та розширенням режиму санкцій проти агентів Росії.

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