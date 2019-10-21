Що означають для України парламентські вибори у Канаді?

Канада голосує сьогодні на парламентських виборах, за результатами яких визначається правляча партія країни та її прем’єр-міністр.

Головні конкуренти за 338 парламентських крісел – очолювана нинішнім прем’єр-міністром Джастіном Трюдо Ліберальна партія та Консервативна партія на чолі з Ендрю Широм. На третьому місці – Нова демократична партія. Останні опитування вказують, що партія Трюдо може програти консерваторам чи, у разі перемоги, не набрати більшості, а відтак буде вимушена формувати коаліцію.

З 2015 року в Україні діє канадська військова місія Operation Unifier, яка нараховує майже 200 солдатів

Експерти кажуть, незалежно від того, хто переможе багатолітня політика підтримки Канадою України не зміниться. Трюдо неодноразово наголошував на посиленні санкцій проти Росії, наданні військової допомоги Україні, визнанні ДНР та ЛНР терористичними організаціями.

Консерватори активно підтримували Україну проти російської агресії з 2014 року. Тодішній її лідер Стівен Гарпер особисто приїздив в Україну в розпал майдану та називав Україну пріоритетом зовнішньої політики Канади. Нинішній лідер консерваторів Шир обіцяє «розширити поточні місії для підтримки України та надати українським військовим необхідне обладнання для захисту своїх кордонів».

Консерватори активно підтримували Україну проти російської агресії з 2014 року

Консерватори виступають також за надання Україні летальної зброї, відновлення практики надання українській армії супутникових знімків RADARSAT-2 на надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні.

З 2015 року в Україні діє канадська військова місія Operation Unifier, яка нараховує майже 200 солдатів. В березні цього року Канада продовжила дію цієї місії до березня 2022 року. За останній рік в рамках місії було проведено 230 тренувань за участі понад 10 тисяч українських солдатів.

Дивіться також: Неймовірне явище: фестиваль повітряних куль у штаті Нью-Мексико



