Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні

Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь - місто на Дніпропетровщині – світлом і теплом. Сьогодні тут пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об’єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто.

«Система правосуддя виявилась неспроможною захистити наші інвестиції в Нікополі. Тож ми вирішили піти звідти», - сказав "Голосу Америки" гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.

Ця історія закордонних інвестицій в Україну мала всі шанси стати історією успіху, - розповідає Юркович. Адже сам президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, вітаючи їх роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.

Канадські бізнесмени заявляють, що стали жертвою рейдерської атаки олігархів



Канадські бізнесмени заявляють, що стали жертвою рейдерської атаки олігархів. Сонячна електростанція працювала на території Нікопольського феросплавного заводу. Два роки тому їх від’єднали від заводських електромереж, пославшись на необхідність ремонту. Простій триває, ремонт ніхто не веде, - скаржиться Юркович. А тим часом від власників феросплавного пролунала пропозиція продати об’єкт за безцінь, обурюється інвестор.

Спроба оскаржити в судах провалилась. Суд першої інстанції вимог позивача не задовольнив, апеляційний суд постановив ні нашим, ні вашим. При цьому судді один за одним брали самовідводи, розповідає гендиректор TIU. Як він каже - ніхто не наважується перейти дорогу олігархам.

«Останньою краплею для мене було те, як з нами обійшлися в суді. І як деякі люди намагалися впливати на наших людей - через політичний тиск, через погрози. І ми вирішили – ми переїдемо, так буде краще», - розповідає Юркович.

А тим часом відповідач – Нікопольський феросплавний – свою позицію пояснює так: канадські інвестори шантажують завод, не дають металургійному гіганту ремонтувати власні електромережі. Мовляв, терміновий ремонт необхідний, інакше існує загроза аварійного відключення.

«Це дуже сумна історія, шкода, що таке сталося з цією компанією», - коментує ситуацію український бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький.

В організації, що займається медіацією бізнесових суперечок, кажуть – знають про справу канадської компанії, отримували від інвесторів скаргу. Але не можуть втручатися, доки суд не поставить останньої крапки.

«Сподіваюсь, що вони продовжать боротися за свої права. Бо я вважаю неприйнятним те, що компанія, яка продукує електроенергію, залишається відключеною від мереж, і ця ситуація триває вже два роки. Навіть якщо причина в необхідності ремонту, то це не може тривати так довго», - зауважив Свенчицький.

У TIU зняли відеоролик, адресований президентові Зеленському. Як нагадує Майкл Юркович, «Президент казав, що захистить Україну від олігархів».

Одначе відповіді від глави держави в TIU не дочекались. У компанії кажуть – відсутня політична воля захистити інвесторів.

Отож канадські бізнесмени - після довгих поневірянь у судах та мільйонних втрат через простій – вирішили, що краще буде сонячну електростанцію в Нікополі розібрати. Так вона принаймні не дістанеться олігархам як приз, - каже Юркович.

За його словами, «Ця ситуація не унікальна для останніх двох років у цій країні. Уряди світу, інші закордонні інвестори, люди в діаспорі повинні визнати, що це ситуація, яка зачіпає не тільки TIU, вона зачіпає багато бізнесів, і стає все гіршою. І ми не хочемо більше грати в цю гру».

«Голос Америки» звернувся до Нікопольського феросплавного за воду, а також до Офісу президента із проханням прокоментувати ситуацію. Відповіді ми не отримали.

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