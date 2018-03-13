Що ми знаємо про нову кандидатку на посаду директора ЦРУ?

Після оголошення про призначення теперішнього очільника ЦРУ на посаду держсекретаря, президент Дональд Трамп повідомив, що місце директора ЦРУ займе Джина Гаcпел.

"Джина Гаcпел, заступник директора ЦРУ, замінить директора Помпео і стане першою жінкою–директором цієї установи – історичне досягнення", - зауважив Трамп.

Для остаточного призначення на посаду, кандидатура Джини Гаспел має пройти процедуру затвердження Сенатом. Хоча Республіканська партія має більшість у Сенаті, її кандидатура може бути неоднозначно сприйнята через причетність Гаспел до суперечливої практики тортур, яку раніше застосовувало ЦРУ.

За даними The New York Times, у 2002 році Гаспел була куратором програм із тортур над підозрюваними у тероризмі. Її також вважають причетною до знищення відеодоказів брутального поводження з в’язнями в секретній тюрмі в Тайланді. У 2009 році президент Барак Обама своїм наказом припинив програми, за виконання яких відповідала, серед інших, Гаспел.

Через причетність Гаспел до програм тортур в ЦРУ, ряд законодавців виступали проти її призначення на посаду заступника директора управління.

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан наголосив, що Гаспел має «значний досвід». Він також визнав її роль в суперечливих практиках зі збору розвідданих.

«Вона займалась дуже, дуже суперечливою програмою, і я знаю, що процес затвердження Сенатом буде дуже ретельним, але Джина Гаспел є чесною людиною», - сказав Бреннан MSNBC, повідомляє Politico.

Свою підтримку кандидатури пані Гаспел вже засвідчив сенатор-республіканець Том Коттон.«Джина Гаспел є чудовим вибором на посаду нового директора ЦРУ. Справжній професіонал, яка має десятиріччя досвіду в управлінні, Джина цей рік тісно співпрацювала з Майком (Помпео) і командою з національної безпеки. Я з нетерпінням очікую на процедуру їх затвердження і співпрацю з ними протягом наступних років».

Джина Гаспел почала працювати в ЦРУ у 1985 році. Вона має багатий досвід розвідувальної роботи в інших країнах світу. У 2017 році директор ЦРУ Майкл Пампео заявляв, що «вона має унікальну здібність доводити справи до кінця і надихати інших навколо себе».

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