Конгресвуман Каптур: Байден повністю підтримує приєднання України та Білорусі до ЄС

Президент США Джо Байден сприятиме європейській інтеграції України та Білорусі, - про це заявила конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур під час відеоконференції, яку організувала «Коаліція Центральної та Східної Європи”.

«Я переконана, що президент Джо Байден не потребує жодних додаткових знань з приводу того, що має бути зроблено в Центральній Європі (як відповідь США на події у Білорусі). Він повністю підтримує зміцнення Трансатлантичної спільноти і приєднання таких країн як Україна та Білорусь до Євросоюзу. Такі ж самі цілі і в мене”, - зазначила конгресвумен від штату Огайо, яка очолює Групу з підтримки України у Палаті представників США.

Реагуючи на ситуацію у Білорусі, Марсі Каптур заявила, що стурбована поведінкою Лукашенка і сподівається на розширення американських санкцій щодо білорусів та росіян, причетних до порушення прав людини у Білорусі.

“Замість того, щоб відреагувати на заклики до більшої свободи, Лукашенко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна, щоб отримати від нього гарантії за кредитами, і допомогу від їхніх пропагандистів і спецслужб”, - заявила конгресвумен. - “США повинні розширити санкції щодо тих, хто займається у Білорусі злочинною діяльністю, зокрема щодо співробітників спецслужб та МВС, а також щодо росіян, причетних до білоруських подій”.

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