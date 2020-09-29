Вірменія заявляє, що турецький винищувач збив її літак. Анкара заперечує. Радбез ООН скликав термінову нараду

Рада Безпеки ООН у вівторок на терміновій нараді за зачиненими дверима обговорить ситуацію у Нагірному Карабаху. Зустріч ініціювали Велика Британія, Бельгія Естонія, Франція та Німеччина.

Речник Генерального секретаря ООН заявив, що Антоніу Гутерреш звернувся до лідерів обох країн - президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна із закликом "негайно припинити бойові дії, здійснити деескалацію напруги і невідкладно повернутись до переговорів по суті", - повідомляє Associated Press.

Раніше із засудженням насильства і закликом припинити бойові дії до сторін звернулась низка країн, зокрема, США та Росія.

Тим часом Єреван у вівторок заявив про збитий штурмовик Су-25 ВПС Вірменії у вірменському повітряному просторі внаслідок удару з турецьким винищувачем F-16. МЗС Вірменії стверджує, що пілот штурмовика загинув, зазначає Reuters.

Втім Туреччина цю інформацію офіційно вже спростувала. Раніше у вівторок високопоставлений помічник турецького президента Реджепа Ердогана Фахреттін АлтунАнкара заявив, що Туреччина повністю готова допомогти Азербайджану отримати назад Нагірний Карабах.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, відвідуючи азербайджанське посольство в Анкарі, назвав єдиним вирішенням конфлікту навколо Нагірного Карабаху - це вихід Вірменії з цієї самопроголошеної республіки.

У свою чергу Росія - союзниця Вірменії в Організації Договору про колективну безпеку - закликала турецьку владу утриматися від публічної підтримки Баку та сприяти дипломатичному врегулюванню ситуації навколо невизнаної республіки.

Збройне протистояння між силами Вірменії та Азербайджану на території Нагірного Карабаху спалахнуло у неділю, 27 вересня. Лідери обох країн відкидають можливість мирних переговорів, поки триває насильство.

Від початку 1990-х років Баку не контролює цей регіон, заселений переважно вірменами.

Конфлікт між країнами через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. Тоді внаслідок військових дій загинуло щонайменше 30 тисяч людей і сотні тисяч стали біженцями.

У травні 1994 року був встановлений режим припинення вогню. Нинішнє загострення в цьому регіоні називають найсерйознішим з часу укладення перемир'я.

Попри те, що Вірменія надає самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці військову допомогу, офіційно ні вона, ані будь-яка інша країна світу не визнає незалежності Нагірного Карабаху.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

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