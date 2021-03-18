Епідемія в Україні знову на підйомі; в Києві вводять жорсткий карантин

За минулу добу в Україні зафіксовано понад 15 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. (За попередню добу таких було майже 12 тисяч, за добу перед тим - 9 тисяч, ще на добу раніше - 7 тисяч).

Тим часом по всій Україні локдаун поки що не запроваджуватимуть, - пообіцяв міністр охорони здоров'я Максим Степанов

При цьому найбільша кількість нових підтверджених випадків - понад 1 тисяча - припадає на столицю.

"Заповненість ліжок у медзакладах міста – вже понад 70%. Ситуація з розповсюдженням вірусу – без перебільшення – загрозлива", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Відтак у ніч із п’ятниці на суботу 20 березня у Києві вирішено запровадити жорсткий карантин. Як сказав Кличко на онлайн-брифінгу, локдаун триватиме три тижні до 9 квітня включно.

Суворі карантинні обмеження торкнуться закладів культури, торгово-розважальних центрів, релігійних відправ, спортивних змагань та будь-яких інших масових заходів. Знову зачинять кінотеатри та непродовольчі магазини, ресторани працюватимуть виключно на винос.

"Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи", - наголосив мер Києва.

Тим часом по всій Україні локдаун поки що не запроваджуватимуть, - пообіцяв міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Як він заявив, "Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин".

Він також спрогнозував, що весняний спалах COVID-19 може потривати до кінця квітня.

Дивіться також: Круті американські жінки: як відкрити бізнес всупереч пандемії