Поліція зупинила тисячі мігрантів, які намагаються потрапити до США через Мексику

Протистояння між тисячами мігрантів з Центральної Америки, які намагаються досягти США, та мексиканською поліцією триває другий день на південному кордоні Мексики.

В суботу тисячі мігрантів зупинилсь на кордоні з Мексикою після невдалої спроби увійти до країни, повідомляє BBC News.

Так званий караван мігрантів, який рухається з Гондурасу і нараховує більше 3000 осіб, досяг кордону Гватемали та Мексики. Мігранти прорвались через пункт пропуску на кордоні Гватемали і зайшли на міст через річку Суч’яте.

Чоловіки та жінки, деякі з них з дітьми та немовлятами, почали штурмувати кордон, поваливши частину перепони. Вони знехтували закликами мексиканської влади до впорядкованого переходу, а також протестами президента США Дональда Трампа, пише CBS News.

За повідомленняи АР біля 50 мігрантів змогли пройти повз поліцію на мексиканському кордоні до того, як поліція застосувала сльозогінний газ та інші механізми, щоб мігранти відступили.

Поліція та міграційні служби почали пропускати невеликі групи у 10, 20, або 30 осіб через ворота, якщо ті висловлюють бажання подати документи на статус біженця. Після офопмлення документів, вони можуть переміститись до притулку.

Мексиканська поліція зупинила великий караван на кордоні Мексики та Гватемали після ряду заяв адіністрація Трампа про необхідність запобігти тому щоб багатотисячний караван досяг кордону США.

Багато мігрантів у каравані, за повідомленнями, планують шукати притулку у США, а інші планують просити про статус біженців у Мексиці.

Поліція Мексики заявила, що планує невідкладно пропускати лише тих, хто має дійсну візу у паспорті, а ті, хто планує подати на статус біженців можуть заходити у групах по 10-30 осіб.

Трамп наводив приклад каравану, як загрози політики «відкритих кордонів», яку, за його заявами, підтримують представнки Демократичної партії.

«Я дивлюся на керований Демократичною партією (адже вони хочуть політику відкритих кордонів і захищають теперішні слабкі закони) напад на нашу країну в Гватемалі, Гондурасі, Сальвадорі, де керівництво робить не багато, щоб зупинити великий потік людей, включаючи багатьох злочинців від того, щоб вони дістались до США через Мексику», - заявив Трамп у Twitter у четвер.

"На додаток до припинення всіх виплат цим країнам, які, як видається, не мають практично жодного контролю над своїм населенням, я повинен якнайрішучіше закликати Мексику припинити цей напад - і якщо вони це не зможуть зробити, я покличу військових США і закрию наш південний кордон!" - додав він.

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