Україна має будувати флот з нуля - екс-високопосадовець Пентагону

На думку Майкла Карпентера, Україні варто віддати перевагу меншим кораблям, бо більші коштують дорожче та потребують більш коштовної підтримки

За два тижні після церемонії передачі Україні двох кораблів Берегової охорони США, у Вашингтоні пройшла конференція, присвячена військовому співробітництву. Американські лідери думки, представники аналітичних центрів та військових асоціацій спілкувались із керівництвом українського військово-промислового комплексу.

Серед іншого, йшлось про реформування Укроборонпрому, інтеграцію з євро-атлантичним співтовариством, можливі відповіді загрозам на Чорному та Азовському морях та американську допомогу у боротьбі України з російською агресією. Американські експерти наголошують на тому, що Україні потрібне сучасне електронне устаткування та оновлення флоту.

Україні треба повністю перебудувати свій флот з нуля. Це дорогий процес і він продовжуватиметься багато років. Неможливо швидко вирішити всі проблеми

"Україні треба повністю перебудувати свій флот з нуля. Це дорогий процес і він продовжуватиметься багато років. Неможливо швидко вирішити всі проблеми. З часом США починає розглядати можливість передачі Україні систем безпеки, які відповідають концепції "Москітного флоту", - заявляє директор американського Центру Байдена Майкл Карпентер. На його думку, Україні варто віддати перевагу меншим кораблям, бо більші коштують дорожче та потребують більш коштовної підтримки.

"Треба дивитись на те, що потрібно надалі. Це має бути поєднання власного виробництва та імпортування тих видів озброєння, якого немає в Україні. Треба думати про протикорабельну зброю та новітнє електронне обладнання. Це те, що захід має постачати Україні. А деякі маленькі кораблі Україна може виробляти самостійно", - додає Карпентер.

За словами Карпентера, процес перебудування флоту займе тривалий час.

"Є багато речей, які потрібно зробити, але будувати треба з нуля. Знову ж таки – це не те, що можна зробити протягом одного-двох років. Ми говоримо мінімум про п'ять - десять років", - говорить директор Центру Байдена.

Треба думати про протикорабельну зброю та новітнє електронне обладнання. Це те, що захід має постачати Україні. А деякі маленькі кораблі Україна може виробляти самостійно

Про перспективи надання Україні нової летальної зброї журналісту Голоса Америки розповів Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.

"В рамках програми фінансування морського флоту, Україна наступного року отримає допомогу у розмірі 250 мільйонів доларів. Розпорядником цієї програми є генеральний штаб ЗСУ і, наскільки я знаю, вони зараз формують перелік побажань. Там є і летальна зброя, і зброя протиповітряної оборони, і різне обладнання для ЗСУ, яке ми негайно потребуємо", - заявив Букін.

Нагадаємо, що 27 вересня в порту американського міста Балтимор відбулась передача Україні двох кораблів Берегової охорони США. Знадобилось більше чотирьох років і багато зусиль, щоб організувати цю передачу. "Вимушений сказати, що дуже важко і складно було працювати протягом чотирьох років, бо необхідно було перемогти бюрократичну машину яка існувала в Україні стосовно отримання цих катерів", - заявив пресі начальник управління кораблебудування ВМС України Василь Радчук.

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