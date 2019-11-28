"Неприйнятне догоджання" Росії - Apple присоромили за використання карт України без Криму

Обурення в українському уряді та серед оглядачів викликали повідомлення, що ІТ компанія Apple вказує Крим як територію Росії для російських користувачів своїх мап та програм прогнозу погоди.

"Вам начхати на наш біль", - написав у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Уявіть, що ви волаєте, що ваш дизайн, ідеї, роки роботи і частину серця вкрадено найгіршим ворогом, а комусь непоінформованому начхати на ваш біль. Такі почуття виникають, коли ви називаєте Крим територією Росії", - написав Пристайко у Twitter.

З відповідною заявою виступило і посольство України у США. "Українці не висловлюють подяки Apple уцей день Подяки". Посольство запевнило, що звернулось до компанії за роз'ясненнями.

До закликів України приєдналась і Литва. Крим все ще "окуповано Росією, це територія України і люди все ще гинуть у цій війні", - заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

Експерти також різко відреагували на дії компанії.

"Великим скандалом" назвав, те, що Apple позначив Крим російським, російський опозиціонер та відомий шахіст Гарі Каспаров.

"Регіоналізація фактів є неприйнятним догоджанням", - написав він у Twitter.

"Сумно та неправильно". Так колишній посол США в Україні Стівен Пайфер відгукнувся на дії Apple.

Він відзначив, що визнаючи Крим частиною Росії, компанія пристає на позиції декількох невизнаних державних утворень - Абхазії, Південної Осетії, Придністорв'я та декількох країн, таких як Нікарагуа.

Росія намагається тиснути на компанії, щоб домогтись хоча б неформального визнання незаконної анексії Криму. Анексію Криму не визнано на міжнародному рівні. Це закріпило голосування Генеральної Асамблеї ООН. США та ЄС також не визнають незаконну анексію. Ця позиція США офіційно закріплена в декларації Держдепу.

Однак російських уряд користується з будь-яких можливостей, щоб змусити визнавати свої територіальні претензії. На вимоги російського уряду щодо позначення Криму пристали і інші ІТ компанії, такі як російська Яндекс, або міжнародний гігант Google, пише The New York Times.

Хоча "російські компанії, такі як Яндекс не мають справжнього вибору, а роблять як скаже Кремль в таких ситуаціях, я не впевнений чим керувався Apple, особливо з огляду на чутки про те, що вони можуть покинути Росію, через інший закон...", - зауважив ​московський коресподент видання Financial Times Макс Седдон.

В російській Думі зазначили, що дії компанії відповідають російському законодавству. У заяві, виданій членом російського парламенту Васілієм Піскарьовим, він заявив, що особисто зустрівся з представником компанії Apple, який і повідомив йому про зміну.

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