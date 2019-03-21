Прокурори США займуться поверненням до України вкраденої нацистами картини "Закоханий погляд"

Полотно буцімто було викрадено з Національного музею мистецтв Богдана та Варвари Ханенків у Києві приблизно у 1943-му році

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка домагатиметься повернення до законних власників картини, ймовірно викраденої з Києва у 1943-му році, напередодні звільнення міста від німецько-фашистських загарбників. Про це йдеться у заяві прокуратури Південного округу Нью-Йорка.

Як повідомляється, представники прокуратури заявили у четвер про ініцювання прокуратурою подання до федерального суду у Мангеттені щодо громадської конфіскації (civil forfeiture action) картини. Йдеться про полотно, раніше відоме, як "Портрет родини", а нині знане під назвою "Закохана пара" (An Amorous Couple), або ж "Закоханий погляд" (A Loving Glance), за авторством П'єра Луїса Ґудро (Pierre Louis Goudreaux). Художник був учнем Жана-Оноре Фраґонарда (Jean-Honoré Fragonard). Полотно буцімто було викрадено з Національного музею мистецтв Богдана та Варвари Ханенків у Києві приблизно у 1943-му році.

"Наша служба має тривалу історію відновлення справедливості, незалежно від того, як давно було скоєно злочин. Сьогоднішні наші дії - це приклад нашої відданості поверненню законним власника творів мистецтва, викрадених нацистами понад 75 років тому”,- заявив прокурор Мангеттена Джеффрі Берман.

Згідно з поданням до федерального суду в Мангеттені, картина не фігурувала в описах творів мистецтва, які потрапили до рук нацистів під час захоплення Києва, але після його звільнення спеціальний радянський комітет вніс її до переліку зниклих у серпні 1948-го року.

Як повідомляється, у січні 2013-го року дана картина була виставлена як лот аукціону в Нью-Йорку місцевою організацією "New York Auction House". У повідомленні перед аукціоном відзначалась, що картина до цього часу зберігалась у приватній колеції в Лондоні, а пізніше у приватній колекції у Массачусеттсі.

"Подальше розслідування ФБР встановило, що у грудні 1993-го року картина була придбана на аукціоні у місті Діірфільд, штаті Міссурі, арт-дилером з Нью-Йорка, який і володів нею перед тим, як виставив її на аукціон у січні 2013-го року", - йдеться у заяві Мін'юсту США.

"Міністерство юстиції США та ФБР домагаються конфіскації картини, щоб її можна було повернути її законним власникам".





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