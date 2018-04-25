Каспаров розповів анекдот про Путіна

Російський опозиціонер та відомий шахіст Гаррі Каспаров розмістив жарт у Twitter.

Російський анекдот:

Добре було б, якби люди вийшли на вулиці і вигнали Путіна, як це сталось у Вірменії

Так, але проблема в тому, що в Росії не так багато вірмен.

Після 11 днів масових акцій протесту опозиції вірменський прем’єр-міністр Серж Сарґсян подав у відставку з поста прем'єр-міністра Вірменії в понеділок. «Ситуація, що склалася має кілька вирішень, але ні на один з них я не піду. Це не моє. Я залишаю пост керівника країни, посаду прем'єр-міністра», - заявив Сарґсян. Він також додав, що лідер протестів Нікол Пашинян "мав рацію".



Акції з вимогою відставки Сарґсяна проходили в Вірменії з середини квітня. В рамках оголошеної Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори тисячі демонстрантів щодня проводили в Єревані ходи і мітинги, а також блокували вулиці. У понеділок під час ходи студентів до протестуючих приєдналися кілька десятків військових. Вони заявили, що "єдині зі своїм народом".



Серж Сарґсян з 2008 по 2018 роки обіймав посаду президента Вірменії. За цей час він провів конституційну реформу, яка значно розширила повноваження прем'єр-міністра країни. 17 квітня, після закінчення своїх президентських повноважень, Сарґсян, незважаючи на протести, зайняв посаду глави уряду.

Самого Пашиняна, затриманого в неділю, 23 квітня випустили з-під варти.

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