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Два патрульні катери класу Island прямують зі США до Одеси

В 2018 році США передали Україні два подібні патрульні катери класу Island.

Два американські патрульні катери класу Island відправили з американського Балтимора до Одеси, повідомило Посольство США в Україні.

США передають Україні ці кораблі в рамках безпекової допомоги, обсяг якої з 2014 року перевищив 2,5 млрд дол.

Ці катери "допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", заявили у дипломатичному відомстві.

У США готуються до передачі в Україну трьох катерів берегової охорони США. Відео
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У США готуються до передачі в Україну трьох катерів берегової охорони США. Відео

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Минулого місяця навчання на катерах у Балтиморі завершили 16 українських моряків. Вони увійдуть до екіпажів суден. Навчання відбувались у співпраці з Національною гвардією США і включали як теоретичні, так і практичні елементи.

В 2018 році США вже передавали Україні два подібні патрульні катери класу Island.

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