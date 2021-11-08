Два патрульні катери класу Island прямують зі США до Одеси

Два американські патрульні катери класу Island відправили з американського Балтимора до Одеси, повідомило Посольство США в Україні.

США передають Україні ці кораблі в рамках безпекової допомоги, обсяг якої з 2014 року перевищив 2,5 млрд дол.

Ці катери "допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", заявили у дипломатичному відомстві.

Минулого місяця навчання на катерах у Балтиморі завершили 16 українських моряків. Вони увійдуть до екіпажів суден. Навчання відбувались у співпраці з Національною гвардією США і включали як теоретичні, так і практичні елементи.

В 2018 році США вже передавали Україні два подібні патрульні катери класу Island.

Дивіться також: Зона тиші: Як живе місто, де немає мобільного зв’язку. Відео