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Україна

У Сенаті США представили проект санкцій проти Росії за Керченську протоку

Міст у Керченській протоці

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Група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій представили до Сенату США законопроект, який передбачає збільшення "економічного, політичного та дипломатичного тиску на Росію у відповідь на її втручання у демократичні процеси за кордоном, шкідливий вплив у Сирії та агресію проти України, включно з Керченською протокою". Про це повідомляє заява розміщена на сайті сенатора-демократа Роберта Менендеса.

Законопроект під абревіатурою DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act - Акт про захист безпеки Америки від агресії Кремля) пропонує створити державний центр координації заходів спрямованих на захист у кіберпросторі, та центр координації санкцій. Законопроект також передбачає позбавлення президента США повноважень щодо виходу із НАТО без відповідного голосування у Сенаті. Ним також передбачається посилення санкційного тиску на Москву за її втручання у демократичні процеси за кордоном та продовження Росією агресії проти України.

Зокрема пропонуються такі заходи у відповідь на агресію Кремля проти України:

- Санкції проти 24 агентів ФСБ, які вважаються причетними до нападу у Керченській протоці - у відповідь на утримання Росією 24 українських моряків
- Санкції проти суднобудівного сектору Росії, якщо Росія порушить свободу навігації у Керченській протоці, або будь-де у світі
- Санкції щодо підтримки розробки сирої нафти на нафтових ресурсів у Росії
- Санкції щодо державних енергетичних проектів за межами Росії

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