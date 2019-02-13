У Сенаті США представили проект санкцій проти Росії за Керченську протоку

Група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій представили до Сенату США законопроект, який передбачає збільшення "економічного, політичного та дипломатичного тиску на Росію у відповідь на її втручання у демократичні процеси за кордоном, шкідливий вплив у Сирії та агресію проти України, включно з Керченською протокою". Про це повідомляє заява розміщена на сайті сенатора-демократа Роберта Менендеса.

Законопроект під абревіатурою DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act - Акт про захист безпеки Америки від агресії Кремля) пропонує створити державний центр координації заходів спрямованих на захист у кіберпросторі, та центр координації санкцій. Законопроект також передбачає позбавлення президента США повноважень щодо виходу із НАТО без відповідного голосування у Сенаті. Ним також передбачається посилення санкційного тиску на Москву за її втручання у демократичні процеси за кордоном та продовження Росією агресії проти України.

Зокрема пропонуються такі заходи у відповідь на агресію Кремля проти України:

- Санкції проти 24 агентів ФСБ, які вважаються причетними до нападу у Керченській протоці - у відповідь на утримання Росією 24 українських моряків

- Санкції проти суднобудівного сектору Росії, якщо Росія порушить свободу навігації у Керченській протоці, або будь-де у світі

- Санкції щодо підтримки розробки сирої нафти на нафтових ресурсів у Росії

- Санкції щодо державних енергетичних проектів за межами Росії

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