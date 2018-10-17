Співчуття з приводу масового вбивства у Керчі висловлюють Західні дипломати

Міністр закордонних справ Швеції Марго Вальстрем, інші західні дипломати висловлюють співчуття жертвам масового вбивства у Керчі на незаконно анексованому Росією Кримському півострові.

"Співчуваю та думаю про всіх, кого це торкнулося. Бажаю швидкого одужання усім пораненим", - заявила Вальстрем у Twitter.

Свої співчуття висловила і посол Великої Британії в Україні Джуді Гоф.

"Мої думки з родинами та друзями тих, кого сьогодні було вбито, та тими хто вижив у брутальному розстрілі у Керчі у Криму", - пише сьогодні євродепутат Ребекка Гармс.

Співчуття висловив і депутат Європарламенту, голова делегації Україна-ЄС Даріуш Розаті.

Як повідомляється, на території анексованого півострова Крим в місті Керч у політехнічному коледжі вибухнув саморобний пристрій. За інформацією ТАСС, вибух організував учень коледжу, який після вибуху став розстрілювати людей у приміщенні. Російські слідчі тепер кваліфікують трагедію, як масове вбивство, хоча первинно побачили ознаки теракту. За останніми даними, загинули 18 осіб і поранені понад 40.

Голова уряду Росії Дмитро Медведєв назвав події у Керчі "трагедією".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зі свого боку поставив питання, чи можливим би було подібне жахіття без атмосфери, яка панує в Росії і яку вона принесла на мирний півострів.

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