США в ОБСЄ: дії Росії в Азовському морі завдають економічної шкоди Україні

Зусилля Росії з дестабілізації України не обмежуються бойовими діями вздовж лінії зіткнення. Про це заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана у своєму зверненні до Постійної ради організації.

Каміан нагадав, що у звіті Спостережної місії ОБСЄ від 5 лютого наголошується на економічній шкоді від дій Росії з перешкоджання транспортуванню та залякування перевізників в Азовському морі.

У заяві, зокрема наводяться свідчення директора судоремонтного заводу в Маріуполі, який відзначив, що ділова активність впала "після нападу Росії біля Керченської протоки, під час якої, вона невиправдано йшла на таран та проводила постріли, а також захопила три українські військово-морські кораблі та їх команди а також заблокувала Керченську протоку у порушення міжнародного права", - наголошує Каміан.

"Ми, разом з більшістю країн-учасниць закликаємо Росію поважати міжнародні зобов'язання і негайно припинити перешкоджати, затримувати та залякувати кораблі, які проходять через Керченську протоку в напрямку до українських портів, негайно відпустити захоплені кораблі і 24 членів команди, та провести деескалацію створеної нею напруги", - йдеться в заяві.

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