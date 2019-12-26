США назвали кричущою неповагою запуск Росією залізничного сполучення через Керченський міст

"Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України". Так Посольство США в Україні прокоментувало відкриття залізничного сполучення через Керченський міст Росією раніше цього тижня.

Раніше з заявами про осуд побудови мосту виступив ЄС та окремі європейські країни.

"Як і наші українські та інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в заяві Посольства США в Україні розміщеній у соцмедіа.

Відкриття залізничного сполучення без згоди України – ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України з боку Росії, заявив речник Європейського Союзу.

Це – ще один крок до примусової інтеграції до Росії незаконно анексованого півострова. Більше того, наголошують в ЄС, міст обмежує можливості проходження суден через Керченську протоку до українських портів Азовського моря.

"Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз на визнає і не буде визнавати незаконну анексію Кримського півострова Росією", - йдеться в заяві.

Окремі країни ЄС також висловили підтримку України.

"Латвія засуджує побудову залізничного маршруту через Керченський міст з території Росії до незаконно окупованого Росією Криму. Це є прямим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності та суверенітету України. Крим – це Україна", - заявилв Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Латвії.

"Підтримка Фінляндії територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах є потужною", - зауважили в МЗС Фінляндії у своєму коментарі до заяви ЄС.

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"Ми засуджуємо це порушення міжнародного права. Литва ніколи не визнає незаконну анексію Криму", - зокрема йдеться в заяві міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкевічуса стосовно відкриття Росією залізничного сполучення.