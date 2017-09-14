Байден: без керівної ролі США в світі, автократи, на кшталт Росії, посилять агресію

"За 45 років у міжнародній політиці я побачив просту істину: здатність Америки вести за собою світ залежить не тільки від сили, але і від того, який приклад ми подаємо, пише колишній віце-президент США Джон Байден в статті для Washington Post.

Байден наголосив на важливості для США дотримуватись демократичних цінностей. "Постійне прагнення Америки жити у відповідності до наших цінностей є великою силою, яка приваблює покоління борців та мрійників до Сполучених Штатів, збагачуючи наше населення. По всьому світові інші країни йдуть за нами тому що вони знають, що Америка не просто захищає власні інтереси, але і намагається просувати прагнення всіх", - пише Байден.

"Це було основою американської міжнародної політики впродовж всієї моєї політичної кар’єри, донедавна", - зазначає політик.

Жоден американський політик не визначав наші інтереси так вузько з міжвоєнних часів

"По всьому світові, включаючи Сполучені Штати, ми бачимо поширення закритості та клановості. Президент Трамп тримає наших постійних союзників, таких як Німеччина, на відстані, і виявляє захоплення такими автократами, як Путін, які створюють перепони для демократичних інституцій".

"Протягом промови в липні, Трамп сказав: «Фундаментальне питання нашого часу – чи бажає Захід вижити»

Ця заява ділить світ на «нас» та «них», - зазначив Байден, - жоден американський політик не визначав наші інтереси так вузько з міжвоєнних часів".

"Коли Держсекретар Тіллерсон сказав що «важливо розуміти різницю між політикою та цінностями», він відкинув те, що робить Сполучені Штати виключними", - продовжив критику адміністрації Трампа Байден.

Міжнародна спільнота все ще потребує потужної, демократичної Америки, яка торує шлях

"Повернення демократичних цінностей назад до центру нашої міжнародної політики не означає, що ми будемо нав’язувати наші принципи за кордоном, або відмовимось говорити з країнами, чия політика суперечить їм. Безпека американців вимагає співпраці навіть з тими, хто нам огидний. Але, навіть коли ми робимо складний вибір, ми ніколи не можемо забувати хто ми є і якого майбутнього прагнемо.

Без Сполучених Штатів в якості оплоту світової демократії, неліберальні сили, на кшталт Росії вживатимуть ще більш агресивних дій, щоб порушити міжнародний порядок, залякувати сусідів та повернутись до більш розділеного світу

Ми маємо рішуче протистояти тим іноземним силам, які прагнуть скористатись уявленням про те, що Америка полишає керівну роль, і намагаються посилити свій вплив. Без Сполучених Штатів в якості оплоту світової демократії, неліберальні сили, на кшталт Росії вживатимуть ще більш агресивних дій, щоб порушити міжнародний порядок, залякувати сусідів та повернутись до більш розділеного світу", - наголосив Байден.

"Міжнародна спільнота все ще потребує потужної, демократичної Америки, яка торує шлях. Гарна новина в тому, що Сполучені Штати краще за будь-яку іншу країну можуть формувати напрямок розвитку на 21 століття. Але, щоб досягти успіху, ми не можемо полишити те, за що так довго боролись за останні сім десятиліть – ідеали, які посилювали керівну роль Америки і призвели до найбільшого зростання добробуту світу в історії.

Ми не можемо визначити американців за тим, який вигляд вони мають, звідки походять чи кого люблять, чи кому моляться. Нас вирізняють тільки демократичні цінності", - пише Байден.

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