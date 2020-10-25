Керівник апарату віцепрезидента США Майка Пенса захворів на коронавірус

Керівник апарату віцепрезидента США Майка Пенса Марк Шорт отримав позитивний результат на COVID-19.

Прессекретар Майка Пенса Девін О’Меллі заявив 24 жовтня, що і у самого віцепрезидента та його дружини тест негативний.

Повідомляється, що Шорт, який є найближчим помічником Пенса, пішов на карантин, визначаються контактні з ним особи. Раніше у старшого політичного радника віцепрезидента також було виявлено коронавірус.

Речник Майка Пенса повідомив, що віцепрезидент продовжить працювати за графіком передвиборчої кампанії за трохи більше ніж тиждень до виборів 3 листопада.

Пенс очолює робочу групу Білого дому щодо коронавірусу.

Президент Дональд Трамп отримав позитивний результат на COVID-19 на початку цього місяця на тлі спалаху, що вразив близько двох десятків людей, пов’язаних із Білим домом.

Після хвороби президент США бере активну участь у передвиборчій кампанії.​

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