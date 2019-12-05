Екс-державний секретар США підтримав кандидатуру Байдена на виборах 2020

Колишній держсекретар США Джон Керрі, який балотувався у президенти у 2004 році, вирішив підтримати кандидатуру Джо Байдена, підкріпивши аргумент про те, що багатий досвід цього політика у міжнародних справах повинен стати вирішальним фактором для виборців у 2020 році.

«Я ніколи не бачив, щоб світ сильніше потребував людину, яка з першого дня зможе взятися до вкрай складної справи - відновлення миру, вщент розколотого Дональдом Трампом», - йдеться в заяві Керрі.

Тим часом передвиборний штаб Байдена продовжує звертати увагу на непослідовну поведінку президента Трампа як головнокомандуючого і глави держави. У середу штаб Байдена запустив в Інтернеті рекламу, використавши відеоролик, в якому інші світові лідери висміюють Трампа під час прийому в Букінгемському палаці.

«Наступному президенту дістанеться світ у стані повного безладу», - сказав у четвер Байден, нагадавши, що він володіє багаторічним зовнішньополітичним досвідом завдяки шести термінам у Сенаті і двом - на посаді віце-президента.

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