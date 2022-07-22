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- Голос Америки
США назвали черговим "російським звірством" удар по Харкову
"Російський ракетний удар, що вразив густонаселений район Харкова, включно з медичним закладом, є останнім у серії російських звірств". Так відреагував держсекретар США Ентоні Блінкен на повідомлення про обстріли Харкова 21 липня.
"Ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів перед лицем цієї жорстокості та працюватимемо над притягненням до відповідальності", - йдеться у твіті посадовця.
Мер Харкова Ігор Терехов напередодні заявив, що від обстрілів зранку в четвер постраждав район міста, де до повномасштабного російсього вторгнення мешкало 1,4 млн людей. Там же розташовано один із найбільших ринків України - Барабашово. Після обстрілів троє людей загинуло, щонайменше 23 особи поранено, двоє залишаються в тяжкому стані, розповів Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.
"Протягом минулої доби ворог обстрілював с РСЗВ Салтівський та Київський райони м. Харків. Внаслідок обстрілу загинуло 3 людей. 2 людей залишаються у вкрай тяжкому стані. Стан ще 3 людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає", - написав Синєгубов в Telegram.
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Японію непокоїть вплив війни РФ в Україні на Азію - безпековий документ
Японія попередила про ескалацію загроз національній безпеці, спричинених війною Росії проти України та напруженістю Китаю з Тайванем, у щорічному документі з питань оборони, опублікованому в п’ятницю. Японія намагається зміцнити свій військовий потенціал і розширити фінансування.
Щорічний стратегічний документ щодо оборони, схвалений Кабінетом міністрів прем’єр-міністра Фуміо Кісіди в п’ятницю, підкреслює необхідність нарощування збройних сил Японії для вирішення проблем безпеки та прагне заручитися громадською підтримкою для зміцнення армії та збільшення бюджету, який урядова партія Кісіди хоче збільшити вдвічі в найближчі роки.
Звіт опубліковано за кілька місяців до перегляду стратегії національної безпеки Японії, яка, як очікується, включатиме можливості превентивного удару, що, на думку критиків, виходитиме за межі обмежень пацифістської конституції Японії.
У 500-сторінковому звіті йдеться, що Китай, Росія та Північна Корея становлять найбільше занепокоєння для безпеки Японії. Міністр оборони Нобуо Кіші заявив, що Індо-Тихоокеанський регіон знаходиться «в центрі» міжнародної стратегічної конкуренції.
У звіті війна Росії проти України називається «серйозним порушенням міжнародного права» та висловлюється «занепокоєння, що наслідки таких односторонніх силових змін статус-кво можуть поширитися на Індо-Тихоокеанський регіон».
Стратегічна конкуренція між державами посилилася на тлі зміни глобального балансу сил і "ще більше ускладнюється такими факторами, як широке та швидке нарощування військової сили Китаю", йдеться у звіті.
Вторгнення Росії в Україну та його вплив на Азію, може створити прецедент для розвитку ситуації між Китаєм і Тайванем, зауважують автори звіту.
У доповіді відзначається зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном через Тайвань, оскільки США продовжують надсилати військові кораблі через Тайванську протоку та продавати зброю Тайбею, а китайські військові літаки все частіше входять у повітряний простір Тайваню.
Китай стверджує, що самоврядний Тайвань є його власною територією, яку в разі потреби анексують силою.
У новому розділі звіту, присвяченому війні Росії проти України, мовиться, що міжнародна ізоляція Росії та втома від війни можуть спонукати Москву та Китай до більшої політичної та військової співпраці
Токіо також стурбований «невпинними» односторонніми спробами Китаю змінити статус-кво «шляхом примусу» поблизу контрольованого Японією острова Східно-Китайського моря, який він називає Сенкаку, на який Пекін також претендує та називає Дяоюйдао.
Китай прагне створити «збройні сили світового класу» і нарощує поєднання військових і цивільних ресурсів, йдеться у звіті.
У новому розділі звіту, присвяченому війні Росії проти України, мовиться, що міжнародна ізоляція Росії та втома від війни можуть спонукати Москву та Китай до більшої політичної та військової співпраці.
У доповіді йдеться, що слід уважно стежити за військовим співробітництвом між двома країнами, оскільки воно може мати «прямий вплив» на безпеку Японії.
Китай і Росія активізують спільні операції та навчання із залученням військових кораблів і військової авіації навколо Японії, тоді як Пекін погрожує застосувати силу проти Тайваню та посилити регіональну напруженість, сказав Кіші.
Ця доповідь надійшла в той момент, коли уряд Кісіди зобов’язується зміцнити військовий потенціал і розширити бюджет Японії відповідно до переглянутої стратегії національної безпеки та основних інструкцій щодо оборони, які планується оприлюднити пізніше цього року.
Правляча Ліберально-демократична партія Кісіди закликала подвоїти військові витрати Японії до 2% її ВВП, відповідно до стандартів НАТО, приблизно до 10 трильйонів ієн (72,6 мільярда доларів) протягом наступних п’яти років.
Останні опитування засобів масової інформації показали, що більшість японської громадськості підтримує збільшення витрат на оборону та стримування, зокрема
- Голос Америки
Як президент Байден переносить COVID та як його лікують - Білий дім розповів подробиці
Президент США Джо Байден відчуває незначні симптоми та працює дистанційно, розповіли на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр та координатор Білого дому із боротьби з пандемію COVID Др. Ашіш Джа. Президент отримав позитивний тест на COVID вранці в четвер, 21 липня. Перша леді США Джилл Байден, повідомила у четвер, що має негативний результат тесту.
Білий дім опублікував довідку лікаря Байдена Кевіна О’Коннера, який повідомив, що вірус у президента був виявлений під час тестування, яке президент проходить періодично (але не щоденно).
У розмові із лікарем Байден, якому 79 років, сказав, що він має легкі симптоми - нежить, втому та нечастий сухий кашель, який почався вчора. Лікар виписав йому антивірусний препарат PAXLOVID, курс лікування якого, як пояснили на брифінгу, триває п’ять діб.
«Президент повністю вакцинований і отримав два бустери, отже я очікую, що препарат матимемо на нього позитивний ефект, як у випадку більшості пацієнтів, які мають максимальний захист», - йдеться у листі.
У 21-секундному ролику, опублікованому на сторінці президента в Твіттері, Байден говорить, що «почувається добре» та «виконує багато роботи» і буде й далі виконувати свої обов’язки.
Під час брифінгу Др. Джа сказав, що рівень кисню в крові Байдена залишається в нормі. Він підкреслив, що через високий рівень імунітету в результаті щеплення та те, що лікування потужним препаратом розпочалося негайно, ризик, що в президента розвинеться серйозна хвороба, є значно меншим.
«Це нагадування причин того, чому ми всі так важко працювали, - аби переконатися, що кожен американець має той самий рівень захисту, який є в президента», - наголосив координатор Білого дому із боротьби з пандемію COVID.
Він закликав усіх американців у віці понад 50 років, які не мали щеплення від COVID в 2022-му році, це зробити.
Речниця Білого дому розповіла, що у четвер президент працював дистанційно, зокрема провівши розмови із кількома членами його адміністрації, представниками Конгресу та дипломатами.
Наразі, сказали під час брифінгу, Білий дім встановлює та зв’язується з особами, які вважаються «близьким контактом».
Перша леді України Олена Зеленська зустрічалася із Джо Байденом та його дружиною у вівторок, 19 липня. У Білому домі повідомляли, що саме того дня президент США зробив тест на COVID і мав негативний результат.
В Офісі президента України надали інформацію, що Олена Зеленська та усі, хто її супроводжував, зробили тест на COVID перед зустріччю з Байденами, який був негативний. Після отримання звістки, що у президента США виявили вірус, Зеленська, яка двічі вакцинована та отримала бустерну дозу, зробить ще один тест, йдеться у повідомленні Офісу українського президента у фейсбук.
Протягом останніх тижнів кількість випадків інфікування COVID у США почала зростати після тривалого періоду уповільнення поширення вірусу. За словами Др. Джа, це відбувається тому, що зараз у США домінує варіанту BA.5, який легко передається, - його виявляють в 70-80% американців, що мали позитивний результат тесту на COVID.
На те, щоб встановити, який саме варіант вірусу в президента США, може піти кілька днів, сказав Джа. Байден повернеться до звичайного режиму праці, коли отримає негативний результат тесту, повідомили у Білому домі.
- Голос Америки
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