США назвали черговим "російським звірством" удар по Харкову

Японія попередила про ескалацію загроз національній безпеці, спричинених війною Росії проти України та напруженістю Китаю з Тайванем, у щорічному документі з питань оборони, опублікованому в п’ятницю. Японія намагається зміцнити свій військовий потенціал і розширити фінансування.

Щорічний стратегічний документ щодо оборони, схвалений Кабінетом міністрів прем’єр-міністра Фуміо Кісіди в п’ятницю, підкреслює необхідність нарощування збройних сил Японії для вирішення проблем безпеки та прагне заручитися громадською підтримкою для зміцнення армії та збільшення бюджету, який урядова партія Кісіди хоче збільшити вдвічі в найближчі роки.

Звіт опубліковано за кілька місяців до перегляду стратегії національної безпеки Японії, яка, як очікується, включатиме можливості превентивного удару, що, на думку критиків, виходитиме за межі обмежень пацифістської конституції Японії.

У 500-сторінковому звіті йдеться, що Китай, Росія та Північна Корея становлять найбільше занепокоєння для безпеки Японії. Міністр оборони Нобуо Кіші заявив, що Індо-Тихоокеанський регіон знаходиться «в центрі» міжнародної стратегічної конкуренції.

У звіті війна Росії проти України називається «серйозним порушенням міжнародного права» та висловлюється «занепокоєння, що наслідки таких односторонніх силових змін статус-кво можуть поширитися на Індо-Тихоокеанський регіон».

Стратегічна конкуренція між державами посилилася на тлі зміни глобального балансу сил і "ще більше ускладнюється такими факторами, як широке та швидке нарощування військової сили Китаю", йдеться у звіті.

Вторгнення Росії в Україну та його вплив на Азію, може створити прецедент для розвитку ситуації між Китаєм і Тайванем, зауважують автори звіту.

У доповіді відзначається зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном через Тайвань, оскільки США продовжують надсилати військові кораблі через Тайванську протоку та продавати зброю Тайбею, а китайські військові літаки все частіше входять у повітряний простір Тайваню.

Китай стверджує, що самоврядний Тайвань є його власною територією, яку в разі потреби анексують силою.

У новому розділі звіту, присвяченому війні Росії проти України, мовиться, що міжнародна ізоляція Росії та втома від війни можуть спонукати Москву та Китай до більшої політичної та військової співпраці

Токіо також стурбований «невпинними» односторонніми спробами Китаю змінити статус-кво «шляхом примусу» поблизу контрольованого Японією острова Східно-Китайського моря, який він називає Сенкаку, на який Пекін також претендує та називає Дяоюйдао.

Китай прагне створити «збройні сили світового класу» і нарощує поєднання військових і цивільних ресурсів, йдеться у звіті.

У новому розділі звіту, присвяченому війні Росії проти України, мовиться, що міжнародна ізоляція Росії та втома від війни можуть спонукати Москву та Китай до більшої політичної та військової співпраці.

У доповіді йдеться, що слід уважно стежити за військовим співробітництвом між двома країнами, оскільки воно може мати «прямий вплив» на безпеку Японії.

Китай і Росія активізують спільні операції та навчання із залученням військових кораблів і військової авіації навколо Японії, тоді як Пекін погрожує застосувати силу проти Тайваню та посилити регіональну напруженість, сказав Кіші.

Ця доповідь надійшла в той момент, коли уряд Кісіди зобов’язується зміцнити військовий потенціал і розширити бюджет Японії відповідно до переглянутої стратегії національної безпеки та основних інструкцій щодо оборони, які планується оприлюднити пізніше цього року.

Правляча Ліберально-демократична партія Кісіди закликала подвоїти військові витрати Японії до 2% її ВВП, відповідно до стандартів НАТО, приблизно до 10 трильйонів ієн (72,6 мільярда доларів) протягом наступних п’яти років.

Останні опитування засобів масової інформації показали, що більшість японської громадськості підтримує збільшення витрат на оборону та стримування, зокрема