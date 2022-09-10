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Українські сили на Херсонщині діють у кількох напрямках – ISW
Наступ на Херсонщині – не лише «відволікаючий маневр», але і самостійна операція, де українські війська методично знищують російські переправи через Дніпро, які є частиною наземних ліній комунікацій.
Про це пише американський Інститут вивчення війни ISW і зауважує, що контрнаступальна операція України в Херсонській області з розгрому російських військ на південній осі триває одночасно з українськими операціями на рубежі Харків-Ізюм.
«Українські сили продовжують щодня обстрілювати російські понтонні та поромні переправи, що свідчить про довгостроковий план послідовно знищувати російські наземні лінії комунікації, які (росіяни намагаються, – ред.) відновити», – мовиться у твіті ISW.
При цьому американські експерти звертають увагу на те, що українські сили «зберігають сувору оперативну тишу на півдні України, що може виглядати так, ніби українські сили не просуваються». Також вони зауважують, що українські сили, ймовірно, діють на кількох напрямках у Херсонській області.
Щодо Харківськох області, російське Міністерство оборони вперше прокоментувало новини про відхід російської армії з міст Ізюм і Балаклея. Відомство заявило, що йдеться про перегрупування російських сил «для досягнення цілей» «спецоперації».
«З цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію Донецької Народної Республіки. У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ», – написали російські військові у Телеграм-каналі Міноборони.
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- Голос Америки
Пропагандистам РФ складно коментувати контрнаступ України, кажуть на Заході
Українські збройні сили повідомляють про значні успіхи на Харківському напрямку, зокрема встановлення контролю над Куп'янськом, де проходять важливі шляхи постачання з Донбасу, оточення Ізюму, а також просування на півдні.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що на 9 вересня українські сили встановили контроль над 2 500 кв. км. в Харківській області, а російські сили та окупаційна влада в тилу окупованих районів Харківської області "в паніці зміцнює російські позиції".
Кремль поки не висловився щодо ситуації у війні. Аналітики ISW зазначили - Кремль не висловлюється публічно про успіхи України в Харківській області, але контрнаступ, ймовірно, підштовхнув президента Росії Путіна зібрати засідання Ради з безпеки та політики 9 вересня.
У суботу речник російського Міністерства оборони Ігор Конашенков заявив про "перегрупування" російських сил з Балаклеї та Ізюму "для нарощування зусиль на Донецькому напрямку".
У західній пресі зауважують - російським державним ЗМІ важко повідомляти про успіхи українського контрнаступу, однак вони подекуди змушені визнавати поразки Росії.
Оглядач ВВС Френсіс Скарр відзначає, що у російській пресі звучать панічні настрої щодо наступу України. Навіть ведучий російської спортивної програми Антон Анісімов "доєднався до дещо панічних повідомлень", твітує Скарр, і в п'ятницю закликав: "Всі, хто вірує, хай моляться за наших хлопців", через події поблизу Ізюма.
"Хто і за яких обставин сподівається перемогти ядерну державу? ... Які загалом у цих людей плани?" - запитала ведуча "Росія 1" Ольга Скабєєва в ефірі, вказуючи на стан війни в Україні, пише Скарр.
Політик російської соціалістичної партії Міронов в суботу закликав "скасувати салюти", заплановані на честь Дня Москви, "з поваги для тих, хто на фронті".
В своїй статті "Команда Путіна визнає, що справджується найгірший для них сценарій", журналістка The Daily Beast Джулія Девіс зазначає, що впродовж тижня тон російських пропагандистів ставав менш радісним, зокрема після повідомлень про звільнення Україною Балаклеї в четвер.
Видання The Daily Beast склало підбірку заяв російських пропагандистів щодо війни в Україні, яку в Росії все ще продовжують називати спецоперацією. Так, відомий російський ведучий Володимир Соловйов назвав ситуацію "важкою та серйозною", а Скабєєва повідомила про відхід сил РФ.
Британська The Guardian проаналізувала соцмережеві дописи російських блогерів, які підтримують війну, але тепер все більше критикують Кремль та керівництво російського війська.
"Ми вже програли, решта - лише питання часу", - зокрема пише Ігор Гіркін, колишній командир російських сил на Донбасі, оголошений у розшук Нідерландами як особп, причетнп до збиття Боїнга MH-17.
Російські блогери, яким зазвичай Кремль дозволяє більше свободи у висловлюваннях, тепер розлючені, говорить в коментарі виданню аналітик з російської безпеки Марк Галеотті. Він вказує, що причина - це те, що "прірва між офіційною позицією та реальністю зростає".
«Втрату Ізюма для Москви можна порівняти лише з принизливою поразкою Росії під Києвом» – NYT
Новини про український наступ на Харківщині - серед головних повідомлень у західній пресі. Провідні телевізійні канали та електронні медіа стежить за подіями.
Телеканал CNN зпосиланням на українського офіцера, який брав участь в операції зі звільнення Ізюма, повідомив про те, що українські сили увійшли у місто та змусили до відступу російське військо. Американські журналісти пояснюють, що Ізюм є стратегічним містом на сході України поблизу кордону між Харківською та Донецькою областями, яке більше п’яти місяців перебувало в окупації.
Втрата Ізюма стане для Москви переломним пунктом у війні, який можна порівняти лише з принизливою поразкою Росії навколо КиєваNew York Times
Як зауважує CNN, разом Куп’янськом, що розташований в кількох десятках кілометрів на північ від Ізюма, і який був важливим вузлом для постачання російських сил на Донбасі, взяття Ізюма є великою стратегічною перемогою для Києва.
Газета New York Times пише, посилаючись на військових аналітиків, що втрата Ізюма стане для Москви переломним пунктом у війні, який можна порівняти лише з принизливою поразкою Росії під Києвом навесні, на початку вторгнення.
Західні військові аналітики вважають, що Києву вдалося стратегічно обіграти противника та нав’язати йому свою ініціативу. Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень каже, що протягом деякого часу росіянам вдавалося втягнули Україну в битву на виснаження на сході.
«Але Україна так воювати не хотіла. Вона воліє воювати розумно і стратегічно», – пояснює аналітик у серії твітів.
На його думку, ситуація почала змінюватися в липні, коли надійшли артилерійські системи HIMARS, які призвели до важких втрат російських сил і дозволили розпочати наступ на Херсон, перехопивши ініціативу.
«Цього тижня відбулися зміни в українській динаміці. Наступ на південь призвів до звільнення кількох міст і захоплення території. Важливо, що в результаті на захід від Дніпра в пастці опинилися кілька тисяч росіян», – каже Раян і додає, що протягом останніх кількох днів українці захопили ініціативу і на сході.
Британський військовий експерт Філіпс О’Браян каже, що, оглядачючись на повідомлення минулого тижня, складається враження, що українцям вдався відволікаючий маневр. Вони зуміли переконати росіян, що головний наступ буде на Херсонському напрямку, пише у своєму твіті професор стратегічних досліджень шотландського університету Сент-Ендрю.
Генерал Раян вважає прорив на Харківщині історичним «поворотним моментом».
«Майбутні історики можуть вважати це важливим поворотним моментом. Після семи місяців жорстоких і відчайдушних боїв українці не тільки можуть воювати, як і де вони хочуть, але й їхні солдати воюють, знаючи, що росіяни втікають», – каже Раян.
Як каже колишній генерал, успіх на полі бою може бути заразливим – як тільки на полі бою створюється імпульс, успіх, як правило, призводить до нового успіху. Але, як він каже, для цього потрібне добре планування, хороше керівництво та підтримка.
Тим часом росіяни, навіть маючи ініціативу, здебільшого не змогли створити тактичний імпульс.
«Тепер, коли росіяни можуть відповідати лише на українські наступи, бойовий дух і тактична ефективність можуть дуже швидко занепасти. Додатковим викликом є атаки партизанів на півдні проти російських солдатів, офіційних осіб та транспортної інфраструктури», – каже Раян.
На його думку, темп, в якому просуваються українці, унеможливлює планування для росіян і заяви президента Володимира Зеленського про можливість визволення Криму, також стають актуальними. Військовий аналітик каже, що хоча це може і не бути досяжною метою цього року, росіяни мають рахуватися з тим, що Київ висуватиме цю умову для «припинення війни».
Війна, на його думку, ще далека від завершення, але український успіх на полі бою стане поштовхом для бойового духу українців і вказує, що Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.
«Якщо в найближчі дні чи тижні з’являться зображення великої кількості відступаючих і полонених російських військ, це може стати стратегічною катастрофою для президента Путіна. Його розповіді про велич Росії та ефективність її диво-зброї будуть лежати в руїнах», – вважає вашингтонський аналітик.
Говорячи про зброю, Джон Спенсер, який очолює відділ досліджень міської війни в Інституті сучасної війни (MWI) у Вест-Пойнті, США, іронізує, що в останні дні, найбільшим постачальником зброї для українців стала Росія.
«Російські солдати залишають усі боєприпаси, зброю та спорядження, коли вони масово відступають у багатьох місцях», – каже Спенсер, який кілька разів побував в Україні протягом останніх місяців, вивчаючи тактику українських військ.
Пол Массаро, старший радник Гельсінської комісії при Конгресі США, який нещодавно повернувся з України, каже, що Росія катастрофічно програє у цій війні, а коли це станеться, Захід не повинен намагатися врятувати імперію і припуститися тих помилок, які були зроблені у 1991 році.
Попит на американську зброю зріс, після того, як вона проявила себе в Україні
ВАШИНГТОН (AP) — Оскільки інші країни бачать вплив американської зброї на війну в Україні, Пентагон отримує все більше запитів на її придбання. Покупці цікавляться різними системами, включно з високотехнологічною реактивною системою залпового вогню, яку українські війська успішно застосували проти російських сховищ боєприпасів, повідомили в п'ятницю чиновники Міноборони.
Білл Лаплант, заступник міністра з питань закупівель, сказав журналістам, що Пентагон співпрацює з оборонною промисловістю, щоб розширити виробничі лінії і задовольнити попит на пувну зброю як в Америці, так і за кордоном. Він сказав, що деякі країни цікавляться купівлею високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
У результаті, за його словами, США мають, як поповнити системи HIMARS, які вони надіслали в Україну — оціночна вартість цього становить 33 мільйони доларів —, так і передбачити майбутній попит на продаж за кордон.
За даними Пентагону, відомство вже працює над заміною близько 7 мільярдів доларів зброї та обладнання, які були швидко надані Україні зі сховищ. З них зброї на близько 1,2 мільярда доларів вже було законтрактовано, і приблизно половина цього - на виробництво ракет Stinger
Конгрес виділив загалом 12,5 мільярда доларів на таку заміну цього року, а також ще 6 мільярдів доларів на виробництво зброї та обладнання для України.
Частину грошей проінвесторвано в оборонно-промислову базу, щоб компанії могли або розширити, або прискорити виробництво.
«Ми як і раніше прагнемо виконувати контракти якомога швидше, щоб, зрештою, надіслати чіткий і постійний сигнал попиту нашим партнерам у галузі», — сказав ЛаПлант. Наприклад, сказав він, зараз промисловість виробляє близько 14 400 снарядів для гаубиць щомісяця, але планується за три роки збільшити це до 36 000.
Навіть така сума, зазначив він, може не відповідати потребам. Тому армія США зв’язалася з іншими компаніями по всьому світу, щоб купити 250 000 раундів таких снарядів.
У деяких випадках, сказав Лаплант, збільшити виробничі потужності просто, а в інших потрібен творчий підхід. Відновлення виробництва ракет Stinger, за його словами, змусило підрядників придумати альтернативні частини для заміни застарілих.
Саша Бейкер, заступниця міністра оборони з питань політики, заявила, що новий аташе з питань оборони США в Києві бригад. генерал Гаррік Гармон намагається краще зрозуміти, що українські сили використовують найбільше.
Вона сказала, що призначення Гармона дозволило США збільшити нагляд і можливість отримувати «інформацію в реальному часі про те, що бачать і переживають українці, і що їм може знадобитися».
ЛаПлант сказав, що пізніше цього місяця він зустрінеться з офіційними особами з питань закупівель і зброї з інших країн НАТО та союзників, щоб обговорити, як вирішити проблеми з ланцюгом поставок і збільшити виробництво необхідного обладнання. Він сказав, що група також обговорить, як різні країни можуть збільшити використання взаємозамінного обладнання а також такого, яке легше використати на системах союзників.
Хто відбудує Україну і як контролювати мільярдні видатки? – інтерв'ю з Брюсом Стоксом, Німецький фонд Маршалла, США
Щоб повернутись до нормального життя в Україні, розмінувати землю, відбудувати зруйноване війною, відновити транспортне сполучення, інфраструктуру, соціальне забезпечення тощо, Україні знадобиться біля 349 мільярдів доларів. Лише пряма завдана війною шкода перевищила 97 мільярдів. Такими є оцінки спільного звіту, який уряд України, Європейська комісія та Світовий банк представили в п'ятницю в Брюсселі.
Звіт, за очікуваннями, стане основою для конференції з відновлення України, яку країни "Групи семи" планують провести в Берліні 25 жовтня. Рекомендації для G7 про те, хто і як має заплатити за відбудову цього тижня надав і Німецький Фонд Маршалла.
Дослідники фонду вважають, що провідну роль у відбудові України має відіграти Європа, адже кінцевою метою відновлення України є інтеграція до ЄС. США, які роблять великий внесок до безпеки України, стануть важливими донорами відбудови на початку, але роль інших країн "Групи семи" мусить зростати з часом.
США розуміють нагальну потребу України в допомозі. Про це в розмові з українським прем'єр-міністром Денисем Шмигалем в п'ятницю заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен. До кінця вересня гранти від США Україні складуть 8,5 млрд дол. США також подали запит до Конгресу для фінансування критичних потреб України в найближчі місяці, повідомили в Мінфіні США, за результатами розмови.
Перша стадія відбудови – стабілізація економіки України – має відбутись вже зараз, вказують дослідники. Вже тепер Україна має забезпечувати фінансування приблизно 5 мільярдів доларів бюджетного дефіциту щомісяця.
Як попереджали американські та європейські науковці, фінансування бюджетного дефіциту через друк грошей центробанком, як це масово відбувалось у перші місяці війни, загрожує повернути України до гіперінфляції на кшталт 1990-х років.
Тепер Національний банк України друкує приблизно 30 мільярдів гривень на місяць, і якщо він продовжить таку динаміку, Україні загрожує «хронічно висока інфляція», сказав в коментарі Голосу Америки співавтор дослідження CEPR професор Каліфорнійсього університету Юрій Городніченко.
«Гіперінфляції у нас не буде, але в нас буде хронічно висока інфляція - 30 відсотків. Це – приблизно величина, яка буде пов’язана з друком грошей. Це – не кінець світу але, звичайно, дуже неприємно», – каже Городніченко.
Щоб уникнути надмірного друку грошей, аналітики Німецького Фонду Маршалла рекомендують ЄС вже зараз виступити гарантом у новій програмі допомоги Міжнародного валютного фонду, про яку домовляється Україна, і нагадують, що Європа прогарантувала програму МВФ для Греції, коли та вступала до ЄС.
Про те, скільки коштує відродити Україну, чи заплатить Росія за відбудову, навіщо Україні йти до європейського прокурора, і хто контролюватиме мільярдні витрати а також можливу роль Китаю та Туреччини, журналістці Української Служби Голосу Америки Оксані Бедратенко розповів співавтор Звіту Німецького фонду Маршалла Брюс Стокс.
Інтерв’ю перекладене і відредаговане для ясності та плинності.
Оксана Бедратенко: В новому звіті Німецького фонду Маршалла ви виклали бачення відбудови України. Як перетворити Україну з країни, що страждає від війни, на процвітаючу демократичну європейську державу?
Брюс Стокс: Готуючи звіт, ми спілкувались зі Світовим банком, МВФ, посадовцями Євросоюзу, Німеччини та США і вважаємо, що відбудова має початись поки війна ще триває. І коли ми говоримо з пересічними людьми і навіть політиками, вони кажуть: «Як таке можливо? Війна ще триває». Але ми переконуємо – такий підхід кращий.
Український уряд говорить про 750 мільярдів, деякі українські науковці кажуть – негайно потрібно сто мільярдів. Чесно кажучи такі цифри відлякують донорів, бо вони дуже великі
Наш план стосується того, яким чином організувати донорів, об’єднати їх і під «ними» ми розуміємо країни "Групи семи", але це можуть бути не лише ЄС, США та Японія. Сподіваємось на участь країн "Групи 20", включаючи Австралію, Нову Зеландію, Канаду. Буде створено певне правління і основні донори наглядатимуть за проектом.
Скільки потрібно грошей остаточно невідомо, український уряд говорить про сімсот п’ятдесят мільярдів. Деякі українські науковці кажуть – негайно потрібно сто мільярдів. Чесно кажучи, такі цифри відлякують донорів, бо вони дуже великі. На початку значна частина коштів надходитиме від США, але ми кажемо, що згодом багато коштів має надати ЄС, бо йдеться про вступ до Євросоюзу. Посадовці ЄС розуміють це в теорії, але я не певен, чи розуміють вони, про які суми йдеться
О.Б.: Ви багато у своєму звіті говорите, що ЄС має відігравати провідну роль в економічному відновленні України і навіть вже зараз дати гарантії за Україну перед МВФ, на кшталт тих, які отримала свого часу Греція. Чи готова Європа до цього?
Б.С.: Чесно кажучи, не знаю, чи є єдність навіть в уряді США щодо цього. Сподіваюсь, наші рекомендації стануть основою процесу.
Часто на конференціях донорів учасники декларують значні зобов’язання і це потрапляє на шпальти газет, але в реальності цього не відбувається
Потрібно багато грошей, але на конференціях донорів учасники декларують значні зобов’язання, і це потрапляє на шпальти газет, але в реальності цього не відбувається.
Тому ми вважаємо, що потрібно працювати через існуючі організації, такі як МВФ, Світовий банк, ЄБРР і донори можуть збільшувати там свої внески, давати гарантії, під які можна позичати на приватному ринку.
Європейський Союз змушений буде збільшити свої зобов’язання. Наскільки мені відомо, в ЄС є певне протистояння щодо того, як це робити. Чи збільшить ЄС свій спільний борг, щоб позичити ці кошти? Вони раніше так робили для подолання пандемії, боротьби зі зміною клімату, збільшення військових видатків. Однак, кожного разу Німеччина і деякі скандинавські країни виступають проти, бо нікому не подобається спільний борг. Однак, незрозуміло, де ще взяти такі кошти.
О.Б.: Очевидно, є і російські кошти. 300 млрд доларів заморожено на рахунках російського центробанку за кордоном. Чи можна спрямувати ці кошти на відбудову України?
Б.С.: Я знаю, що політики по обидва боки океану хотіли б використати ці кошти. Тоді не треба брати гроші у платників податків, можна просто забрати російські активи. Але всі експерти, з якими ми говорили, кажуть, що це навряд чи можливо, і справа на роки застрягне в судах.
Ми пропонували, щоб в мирній угоді була можливість спрямувати частину цих коштів на відбудову України. Очевидно, що на це мають погодитись росіяни. Я, чесно кажучи, з росіянами про це не говорив, але здогадуюсь, що наразі вони не погодяться.
Ті, хто надасть ресурси, матимуть вплив
О.Б.: Захід потужно підтримує Україну. А ось що стосовно Китаю? Як щодо інших гравців, які захочуть долучитись до майбутнього України?
Цілком можливо, що одного дня китайці з’являться в Києві і скажуть: «Ми випишемо вам чек, а ви лише мусите використовувати китайські технології та китайських працівників і ми за вас відбудуємо Україну»
Б.С.: Цілком можливо, що одного дня китайці з’являться в Києві і скажуть: «Ми випишемо вам чек, а ви лише мусите використовувати китайські технології та китайських працівників і ми за вас відбудуємо Україну».
Зараз це здається трохи нереалістичним, через близькість Москви та Пекіна, але ми рекомендуємо подумати про участь Китаю, якщо вони бажають. По-перше, Китай має глибокі кишені, а також краще, щоб вони були «всередині намету», а не зовні.
Також є країни Близького сходу та Перської затоки. Багаті на нафту країні можуть захотіти зіграти роль у відбудові України. Ми знаємо, що Туреччина дуже б хотіла, щоб її велика будівельна компанія взяла участь. Це мають розуміти країни "Групи Семи". Цю порожнечу хтось займе і ті, хто надасть ресурси, матимуть вплив.
О.Б.: Україна має хронічні проблеми – це корупція, нестача верховенства права. Як вирішити ці проблеми і досягти успішної євроінтеграції?
Б.С.: Це очевидне питання, на яке ми намагались дати відповідь одразу, бо повідомлення про корупцію, що була в Україні до війни, приголомшують.
Представники громадянського суспільства бачать корупцію там, де правоохоронці можуть її не помітити
Ми пропонуємо, щоб нагляд здійснював спеціальний омбудсмен. Також ми вказуємо, що Україна вже зміцнила боротьбу з корупцією.
Але на шляху до ЄС, українському урядові було б корисно одразу приєднатись до прокуратури ЄС, що дозволить тісно співпрацювати і отримувати допомогу Європи в нагляді за боротьбою з корупцією та переслідуванні порушників. Такий обмудсмен регулярно звітуватиме перед громадськістю.
Також дуже важливу роль має грати громадянське суспільство. Це в багатьох випадках більш ефективно, бо представники громадянського суспільства бачать корупцію там, де правоохоронці можуть її не помітити.
Дивіться також: Україна зможе боротись, лише якщо буде економічно сильною, і це починають розуміти на Заході, - каліфорнійський професор. Інтерв’ю
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