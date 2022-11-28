РФ вважає контрнаступ ЗСУ на Херсонщині серйозною загрозою - ISW. Генерал США пояснив, чому звільняти південь буде нелегко

Конгрес США продовжить підтримувати Україну у її захисті від російської агресії, проте допомогу ретельніше перевірятимуть. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC заявили конгресмени Майкл МакКол з Техасу та Майк Тернер з Огайо, представники Республіканської партії. В результаті нещодавніх виборів республіканці здобули контроль над Палатою представників США, у той час як демократи зберегли незначну перевагу у Сенаті.

Обидва республіканці висловили підтримку наданню Україні ракет великої дальності і систем протиповітряної оборони.

МакКол, який, як прогнозують, стане головою Комітету із закордонних справ, сказав: "Зараз проблема у тому, що іранські дрони надходять до Криму, і українці не можуть цілити по цих іранських дронах, допоки вони не матимуть зброю далекого радіусу дії ATACAMS. З якоїсь причини [...] вони (Білий дім - ред.) не надають це Україні".

Ведуча ABC уточнила, чи підтримує МакКол удари Києва по російських позиціях у Криму. "За міжнародним законодавством, Крим - це не частина Росії. Тож якщо вони цілитимуть по Криму, думаю, це справедливо (fair game - ред.). Думаю, проблема у тому, що вони не хочуть бути провокативними. [Але] якщо ми дамо їм те, що вони потребують, вони переможуть, якщо ні - це буде затяжна війна", - сказав законодавець.

Тернер, який, імовірно, очолить Комітету з розвідки Палати представників, сказав: "Ми подбаємо про те, щоб вони (Україна - ред.) отримали те, що їм потрібно". "Зокрема, їм потрібні системи протиповітряної оборони. І в цьому наша уразливість. Наші системи протиповітряної оборони настільки складні, що нам потрібно працювати із партнерами та збирати ці системи, аби вони могли використати їх, щоб захистити Київ та свою інфраструктуру", - сказав законодавець.

Водночас, МакКол повідомив, що республіканці планують "забезпечити більший нагляд, прозорість і підзвітність". Він повторив тезу лідера республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті, який імовірно стане спікером Палати представників, що республіканці не збираються виписувати "необмежений чек" Україні.

МакКол сказав, що останній пакет допомоги Україні був наданий Білим домом законодавцям лише у день голосування, і вони "мали лише кілька годин, щоб переглянути всі ці сторінки". "Республіканці не збираються так керувати. Тепер у нас є право голосу, і ми будемо робити це відповідально та прозоро для американського народу. Це гроші американських платників податків. Чи це зменшує нашу волю допомагати українському народу боротися ? Ні, але ми будемо робити це відповідально", - сказав МакКол.

Разом з тим, конгресмен Тернер зауважив, що раніше він побував в Україні у складі двопартійної групи законодавців, щоб запевнити президента Зеленському, що він продовжуватиме мати двопартійну підтримку Конгресу. Конгресмен МакКол також наголосив, що Конгрес не припинить допомагати українцям у їх боротьбі.

Президент США Джо Байден минулого тижня в 26-тий раз з серпня 2021 року використав свої президентські повноваження, щоб надати Україні безпекову допомогу з запасів Пентагону. Останній пакет мав обсяг 400 млн дол.

Раніше цього місяця Байден звернувся до Конгресу із запитом про надання додаткових 37 мільярдів доларів допомоги Україні.

Раніше в інтерв’ю Голосу Америки конгресмен-демократ Раджа Крішнамутрі запевнив, що підтримка України після проміжних виборів продовжиться, і США нададуть стільки допомоги, скільки буде потрібно, щоб дати відсіч росіянам.

«Деякі мої колеги з опозиції висловили необхідність посилити перевірки будь-якої допомоги, яка надається Україні. Якщо це викликає занепокоєння, я думаю, що ми можемо домовитись про додаткові заходи, які забезпечать нагляд за подальшою допомогою. Але ми повинні принципово підтримувати український народ. Вони воюють хоробро, відважно, та відбивають наступ росіян так, як ніхто не міг навіть передбачити», - сказав конгресмен.

Нещодавно конгресмени-республіканці зареєстрували проект резолюції щодо аудиту коштів, виділених Конгресом, в якому зокрема йдеться про збереження адміністративних документів і повідомлень, пов’язаних з розподілом фінансування України.