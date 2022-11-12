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"Україна - сторона миру в цьому конфлікті". В Білому домі відповіли на питання щодо можливості перемовин, після визволення Херсона
В Білому домі відреагували на питання ЗМІ стосовно можливості перемовин між Росією та Україною, на тлі новин про відхід російських військ з Херсона.
Питання західних ЗМІ стосовно можливих перемовин, вважає радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, не зважають на основоположні речі: "Україна - сторона миру в цьому конфлікті, а Росія - сторона війни. Росія вторглась до України. Якщо Росія вирішить припинити воювати в Україні і вийде, скінчиться війна. Якщо Україна вирішить припинити воювати і здасться, буде кінець Україні".
Салліван, який супроводжує президента США Джо Байдена на форумі Асоціації Південно-Східної Азії, що відбувається в Камбоджі в суботу, наголосив, що позиція США залишається незмінною в тому, щоб продовжувати "докладні консультації та підтирмувати президента Зеленського".
Салліван назвав "видатною перемогою" України вихід російських військ з Херсона, про яке повідомили ЗСУ .
"Видається, що українці здобули видатну перемогу, бо єдина обласна столиця, яку Росія захопила, тепер знову під прапором України", - заявив посадовець.
В суботу міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив про "стратегічний провал" Росії в Херсоні і закликав не недооцінювати загрозу від Росії.
"Оголошений Росією вихід з Херсона відзначає ще одну їхню стратегічну поразку, - йдеться в заяві Воллеса. - В лютому Росія не змогла захопити жодну із основних цілей, крім Херсона".
Воллес сказав, що тепер, після цієї поразки, "пересічні росіяни напевне задаються питанням: "Для чого це все було?"
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- Голос Америки
Біонічний протез компанії з українським корінням - серед найкращих винаходів 2022 за версією Time
Біонічний протез руки від компанії Esper Bionics увійшов до найкращих винаходів 2022 року, за версією журналу Time. Журнал розмістив фото цього винаходу на обкладинці спецвипуску.
Компанія Esper Bionics змогла використати у своєму винаході досягнення технологій штучного інтелекту та сенсорних сигналів. Штучна рука має 24 сенсори, які обробляють м'язову діяльність. Також технологія може "навчатись" краще реагувати і діяти "більш інтуїтивно", йдеться в журналі.
"Esper Bionics - компанія народжена в Україні", - пише компанія на своєму сайті.
Співзасновник та співвласник компанії Діма Газда вірить в майбутнє біонічних технологій. В коментарі виданню він сказав: "Найважливішою технологією, розробленою у наступні 30 років стане електроніка всередині тіла людини".
Загалом до спецвипуску журналу увійшло 200 винаходів, які "змінюють те, як ми живемо, працюємо, граємо і що вважаємо можливим", йдеться в журналі.
До переліку, зокрема увійшов найпотужніший телескоп "Вебб", спільна розробка США та Канади, а також система космічного запуску НАСА, призначена для пілотованого польоту на Місяць "Артеміда".
Телескоп "Вебб" став найкращим винаходом в категорії "Проект".
"Ми спроектували обсерваторію, щоб побачити джерела світла, які були першими в нашому всесвіті. Мене зачарували та приголомшили перші зображення, я задоволенй, бо що щоб там не було, "Вебб" це побачить", - сказав інженер систем НАСА Майк Мензел, йдеться в публікації НАСА.
"Ще один цвях у труну російської економіки". США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою
У четвер Міністерство торгівлі США позбавило Росію статусу країни з ринковою економікою.
У Міністерстві торгівлі США заявили, що рішення важливе, бо визнає, що російська держава "дедалі більше втручаєтсья в економіку", особливо після вторгнення Росії до України.
"Збалансована оцінка виявила зростання державного впливу на російську економіку, що дало Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства щодо недобросовісного імпорту з Росії до Сполучених Штатів", - пише про рішення по посольство США в Україні.
Цей крок сигналізує, що економіка Росії рухається далі від ринку.
В інтерв'ю Голосу Америки науковиця університету Джорджа Мейсона Крістен Макденіел назвала це рішення США "ще одним гвіздком у труну російської економіки", ще одним кроком у низці тих, які обмежують доступ Росії до світових ринків.
"Це ще один цвях у труну російської економіки. Це додає до кроків адміністрації Байдена та інших великих економік, які з березня поступово приймають закони і правила, які більше і більше відрізають Росію від світової економіки", - сказала Макденіел.
Дослідниця нагадала, що США в березні забрали у Росії статус торгових переваг, "який давав Росії рівні умови доступу до економіки США поряд з іншими країнами Світової організації торгівлі, звичайно крім країн, з якими США мають угоди про вільну торгівлю".
Росія стає все більш ізольованою від світової економікиКрістін МакДеніел
Вона сказала, щоп потім США, ЄС, інші союзники почали запроваджувати торгові і фінансові санкції проти Росії, зокрема російських установ, які звинувачують у допомозі російському вторгненню.
«Країни від Великої Британії до Австралії вживають заходів, тому російським компаніям та працівникам дедалі складніше продавати товари та послуги світові. Росія стає дедалі більш ізольованою від світової економіки», – вважає Макденіел.
На що впливає статус країни з ринковою економікою?
Статус країни з ринковою економікою застосовується в антидемпінгових процесах. Для того, щоб визначити, чи продає країна товар нижче собівартості на американському ринку, США використовуютть дані про витрати в цій країні, але якщо країна не має статусу країни з ринковою економікою, витрати оцінюються за іншими правилами, з використанням даних інших країн.
Наразі триває шість антидепінгових справ проти російського імпорту в США, каже Макденіел. За резуьтатом розгляду цих справ, Росія може втратити доступ до ринків США, якщо мита буде встановлено на високому рівні. Антидемпінгові справи в основному стосуються металу та хімічної продукції.
Питання, як обмежити російські надходження від продажу нафти, є складним і тривалим
Торговельні обмеження та санкції дедалі більше відрізають Росію від світових ринків, каже науковиця, однак, Росія і продовжує отримувати значні надходження від продажу нафти. І питання, як обмежити виручку Росії від продажу нафти, залишається складним.
"Велика прогалина тут, очевидно, енергетика. Країни не можуть повністю відмовитися від російських енергоресурсів. На те, щоб перейти від російських енергоресурсів на інші, піде не день, а щонайменше від двох до п’яти років", - каже дослідниця.
Вона також заявляє про все більшу міжнародну ізоляцію Росії, вказуючи на заклики Христі Фріланд, віце-прем’єрки Канади, виключити Росію з "Групи 20" і з Міжнародного валютного фонду.
"Це позбавило б Росію доступу до ключових міжнародних фінансових іституцій", - додає аналіткиня.
Рішення про позбавлення Росії статусу країни з ринкової економікою США прийняли напередодні саміту світових лідерів "Групи 20", де, вважають в уряді США, міжнародна ізоляція Росії стане ще більш очевидною.
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- Голос Америки
Легендарний вуличний художник Бенксі підтвердив, що малюнок на руїнах у Бородянці належить йому
Відомий британський вуличний художник Бенксі, як виглядає, підтвердив, що він був в Україні та залишив малюнки на стінах зруйнованих українських міст, повідомляє британський телеканал BBC.
Бенксі, всесвітньовідомий британський вуличний художник, чиє ім’я залишається прихованим, опублікував у п’ятницю ввечері на своїй сторінці в Instagram три фотографії графіті на зруйнованій будівлі з підписом «Бородянка, Україна».
На фото, яке Бенксі опублікував в Instagram, зображена гімнастка, яка робить стійку на руках серед уламків у Бородянці.
Інші англомовні ЗМІ також помітили цю публікацію Бенксі в Instagram, що вважається джерелом аутентифікації робіт анонімного художника, і вважають, що таким чином Бенксі підтвердив, що побував в Україні та визнав своїми малюнки помічені у Києві та навколо української столиці.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко поширив фото зі сторінки Бенксі в Instagram із зауваженням, що це перший пост художника у 2022 році.
«Британський художник Бенксі оприлюднив фото графіті на руїнах будинку в Бородянці. Світлини опубліковані в Instagram. Це його перший пост у 2022 році», – мовиться у твіті.
Як повідомляє телеканал Al Jazeera, у соціальних мережах з початку листопада обговорювали і інші малюнки, схожі на авторський почерк відомого вуличного художника, зокрема йшлося про чорно-біле графіті, що зображує чоловіка, схожого на Володимира Путіна на його розтиражованих фото у формі дзюдо, якого перемагає маленький хлопчик. За повідомленнями, російський президент є володарем чорного поясу з дзюдо і відомим шанувальником цього бойового мистецтва.
Оглядачі часто порівнювали битву України і Росії з біблійним сюжетом про битву Давида і Голіафа, де слабший і менший суперник перміг більшого і сильнішого.
Міністерство оборони України у своєму твіті звернулося до цього порівняння.
«Ми сильніші за Давида. Вони слабші за Голіафа.Можливо, Бенксі», – мовиться у твіті міністерства.
Як пише британська газета Guardian, Бенксі, який старанно приховує своє ім’я, живе у британському Бристолі, а його роботи продаються за мільйони доларів. Він є, імовірно, є найвідомішим представником англійського андерграундного вуличного мистецтва. Бенксі також, за повідомленнями, є політичним активістом та режисером.
З початку неспровокованої широкомасштабної агресії Росії проти України у лютому цього року, низка відомих світових митців заявили про свою підтримку українців. Зокрема, у квітні музиканти знаменитого британського рок-гурту Pink Floyd уперше за багато років зібралися разом, щоб записати свою обробку української пісні «Ой, у лузі червона калина», яку заспівав український співак Андрій Хливнюк.
Після цього низка інших відомих на Заході співаків та акторів побували у Києві та засвідчили свою підтримку Україні. Одним з останніх гостей Києва був голівудський актор Шон Пенн. Пенн, який перебував в Україні на момент початку російської агресії у лютому на зйомках документального фільму, після цього ще кілька разів побував у Києві і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
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Кулеба подякував США за допомогу у звільненні Херсона
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував американському народові та адміністрації Байдена за підтримку України у визволенні Херсона.
"Я хочу, щоб народ Америки та адміністрація Байдена знали, що коли мешканці Херсонської області та міста Херсон вітали українських військових зі сльозами радості, це були також сльози вдячності тим у США та народові Америки, які допомагали змусити Росію відступити. Ми завжди будемо вдячні за все президенту Байдену і народові Америки, незалежно від внутрішніх політичних поглядів, які зробили все, щоб це відбулось", - заявив Кулеба англійською під час звернення до преси спільно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Камбоджі в суботу.
Блінкен запевнив, що США продовжать надавати Україні підтримку "безпекову, гуманітарну та економічну" так довго, як потрібно.
"Ми зустрічаємось сьогодні, коли Україна щойно звільнила місто Херсон та регіон і цей успіх - ще одне свідчення надзвичайної хоробрості українських Збройних Сил, народу України та потужної підтримки, яку Україна має від всього світу, включаючи, звичайно, Сполучені Штати - підтримки, яка триватиме стільки, скікльки буде необхідно - безпекової, гуманітарної, економічної".
Блінкен зазначив, що Росія продовжує жорстоку кампанію проти України і намагається зруйнувати енергетичну інфраструктуру, "все необхідне для того, щоб було світло, тепло взимку, і це має жахливий вплив на цивільне населення України".
Міжнародна підтримка України потужна, і ще одне свідчення цього - голосування ООН, що відбулось килька тижнів тому, в якому 143 країни виступили проти російської агресії в Україні, вказав головний дипломат США.
Блінкен та Кулеба в суботу відвідують саміт Асоціациї країн Південно-Східної Азії (ASEAN), що відбувається в Камбоджі. Серед питань, яке, за очікуваннями, обговорюватимуть є подальша дія Чорноморської зернової угоди, яка розблокувала експорт зерна через українські порти Чорного моря і стала важливим шляхом постачання продовольства для світу.
Блінкен наголосив на важливості того, що саміт ASEAN вітав українського посадовця. Кулеба, своєю чергою, додав, що Україна працюватиме з усіма країнами, бо "ця боротьба не лише з агресією Росії, але також за принципи, на яких побудований наш світ"
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