Українські сили, ймовірно, готуються до контрнаступу в Херсонській області – Інститут дослідження війни

Американський аналітичний центр Інститут дослідження війни вважає, що українські сили, ймовірно, готуються до контрнаступу в Херсонській області, або вже почали цей контрнаступ. Про це в аналітичному центрі заявили в оновленому звіті 23 липня, який оцінює хід російського втручання в Україні.

«Станом на 23 липня, українські війська, ймовірно, готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій», - заявляють в Інституті дослідження війни.

В аналітичному центрі зауважують, що місцевість між лінією фронту та Херсоном переважно сільська та повідомляти про переміщення сил та бойові дії там важче, керуючись інформацією із відкритих джерел. Це пояснює відставання між подіями та аналітичними оцінками.

Станом на 23 липня, українські війська, ймовірно, готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій

В Інституті дослідження війни повідомляють, що «російська окупаційна влада продовжує підготовку до референдумів щодо приєднання окупованих територій та вживає заходи для ізоляції окупованих територій від неросійського інформаційного простору».

За інформацією британської розвідки, станом на 24 липня, на сході України російський наступ фокусується на напрямку Бахмута, але досягає «мінімального прогресу».

Коментуючи заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про розширення географії російської агресії, в Міністерстві оборони Великої Британії наполягають, що заяви Росії про «розширення» військових дій не є правдивими: «Росія не «розширювала» свою війну. Збереження довгострокового контролю над цими територіями (Херсонською та Запорізькою областю, - ГА) було, скоріш за все, початковою метою вторгнення».

Українські офіційні особи повідомляють, що за допомогою високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які вже надійшли в Україну, вдалося знищити російський склад боєприпасів у місті Нова Каховка, а перед тим серйозно пошкодити Антонівський міст поблизу Херсона, який є критично важливим для російських поставок.

Збройні сили України атакували понад 200 цілей на півдні, що на думку аналітиків, з якими говорив кореспондент New York Times, є передвістям початку контрнаступу на півдні, метою якого є відвоювання Херсонської області.

Як написав на своїй сторінці у Twitter 21 липня голова спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння Рустем Умеров: «ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів. Ще 2621 досі перебувають під контролем загарбників. Ми повернемо всі окуповані території. Завдяки підтримці наших партнерів наші передові позиції зміцнюються. І ще #HIMARS надходять…», – твітив український депутат, обраний від Криму.

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