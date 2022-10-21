"Запорука перемоги у війні" - на Заході обговорюють можливість звільнення Херсона ЗСУ

Західні ЗМІ пишуть про можливий контрнаступ ЗСУ для звільнення Херсона.

"Російські та українські війська, як видається, готуються до великої битви" в Херсонській області, пише AP.

Перемога в Херсоні стане запорукою перемоги України у війні загалом, вважає аналітик американського Інституту сучасної війни в Вест Пойнті Джон Спенсер. "Стратегічно, операційно і тактично, це надішле сигнал, що Росія не може утримати територію в Україні, - говорить Спенсер в коментарі the Hill, - і шлях до перемоги України загалом забезпечено. Строки під питанням, але шлях до перемоги достатньо забезпечений". Він очікує контрнаступу по суші та в повітрі, вказуючи на обстріли Україною російських об'єктів протиповітряної оборони а також звільнення десятків поселень в регіоні.

Українське військо має шість тижнів, щоб отримати подальші здобутки у звільненні території від російських військ, пише The New York Times з посиланням на оцінки американської розвідки. Після цього часу прохідність ґрунту значно змениться, а погодні умови дозволять російським військам проводити перегрупування, ділиться видання оцінками розвідки.

Російські сили, ймовірно, готуються відводити окупаційні елементи та військо з західного берега Дніпра, очікуючи просування Збройних Сил України, пише американський Інститут дослідження війни, вказуючи на повідомлення, що росіяни переправляють військове обладнання, вкрадені вантажівки, автомобілі, машини та речі за річку.

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що росіяни замінували дамбу в Новій Каховці і планують підірвати її. ISW вказує, що росіяни готуються провести напад "під чужим прапором" проти Каховської ГЕС, яка може прикрити відступ.

ЗСУ, як видається, дозволяють російським силам піти, щоб уникнути жертв, а, можливо, через непевність в тому, що вони можуть успішно подолати теперішні російські сили, цитує The Hill цитує слова професора Каліфорнійського університету Браніслава Сланчева.

А от напад з території Білорусі не вважають ймовірним, ні ISW, ні Міноборони Великої Британії. Нагромадження сил на території Білорусі, ймовірно, є наміром відволікти увагу України від півдня і змусити її кинути більше сил на охорону північного кордону, вважають у британському відомстві.

Звільнення Херсона не буде легким, якщо Росія всерйоз його утримуватиме, а ЗСУ уникатимуть боїв в густонаселених районах міста, зауважують оглядачі CNN. Вони все ж вказують на оптимістичну заяву ген-майора Кирила Буданова про те, що Україна досягне "значних успіхів до кінця року".

В статті використано інформацію АР.