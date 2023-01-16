Росія після поразки у "війні на знищення" веде злочинну "війну на виснаження" в Україні. Аналітики коментують стратегію РФ в 2023 році

Обстрілами цивільної інфраструктури в Україні, Путін намагається виснажити українців і створити нову гуманітарну кризу, зауважують оглядачі на Заході. Тому, наполягають аналітики, Україні потрібна вчасна та адекватна оборонна допомога.

Після того, як війна на винищення зазнала поразки в квітні, Росія намагається проводити війну на виснаження в Україні, вважає генерал США (у відст.), колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг. Причому, каже аналітик, Росія спрямовує свої дії виключно проти українських громадян, що робить таке ведення війни "кричущим" і "злочинним", бо порушує Женевську конвенцію.

"Стратегія виснаження", яку Путін веде проти цивільних "не повинна спрацювати, а Путін має нести відповідальність", - додає Гертлінг.

Після нападу у минулі вихідні, за оцінками Марка Гертлінга, Росія ще має 24-36 ракет на кораблях.

Гертлінг вважає, що Росія поки здатна продовжувати обстріли. Він наводить дані української розвідки про те, що в Чорному морі є 6 російських ракетоносіїв та 2 підводні човни, як здатні нести 44 крилаті ракети "Калібр". Після нападу у минулі вихідні, за оцінками аналітика, Росія ще має 24-36 ракет на кораблях.

"Ці ракеті Х-22 можуть обійти більшість об'єктів протиповітряної оборони, тому, ймовірно, буде більше ударів, кожен з яких - ще один воєнний злочин", - твітує Гертлінг.

Щоб протистояти цій війні, Україна має отримувати оборонну допомогу, і це відбувається, зазначає він.

Захід має допомогти Україні виграти не лише заради України, але і заради Європи, а також заради самої Росії, каже колишній представник Держдепу з питань України Курт Волкер.

Для безпеки Європи, ми повинні спершу допомогти Україні досягнути перемоги в обороні проти Росії - чим швидше, тим краще

"Для безпеки Європи, ми повинні спершу допомогти Україні досягнути перемоги в обороні проти Росії - чим швидше, тим краще", - пише колишній посадовець в статті для стокгольмського центру Східно-Європейських студій.

Росіяни страждають від війни в Україні, пише колишній посадовець, адже попри нездатність російських військових перемогти, Путін не відступає. Російські військові несуть надзвичайні втрати, страждають від хвороб та гіпотермії, але "коли вони вмирають, Путін кидає більше нетренованих російський військових у бій", вказує Волкер.

Попри значні жертви, Путін не думає завершувати війну, а нападає на цивільних в Україні, намагаючись створити нову гуманітарну кризу, щоб змусити Захід вимагати від України йти на невигідні перемовини, пише колишній посадовець. Він застерігає від такої тактики.

Американський Інститут вивчення війни погоджується - Кремль готується до затяжної війни, навіть якщо російські рішучі дії зазнають поразки в 2023 році.

Російські сили можуть готуватись до масштабного наступу цього року, або, як альтернатива, більших нападів без загальної наступальної операції, вважають в Інституті.

"Є ознаки на користь можливої контратаки, щоб протистояти українському контрнаступу, якій Росія хоче зупинити", - твітує ISW.

Також, говорять оглядачі Інституту, Кремль, ймовірно, розширить військову присутність в Білорусі, перед масштабними навчаннями, які можуть підтримати бойову операцію в вересні 2023 року.