Зеленський передав Байдену нагороду від командира ракетної частини HIMARS на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський вручив президенту США Джо Байдену нагороду, яку передав командир ракетної частини HIMARS, який був нею нагороджений.

Зеленський вручив Байдену «Хрест бойових заслуг», який просив передати американському президенту капітан ЗСУ, який воює на Донбасі. Як повідомляє агентство УНІАН, орден був вручений Зеленським капітанові, що командує підрозділом, на озброєнні якого перебуває HIMARS.

Але цей, за словами Зеленського, «дійсно герой, справжній капітан», попросив президента України уже від нього передати нагороду як вдячність президентові Байдену.

«Він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену. Він дуже хоробрий, і він сказав: передайте це дуже хороброму президенту, і я хочу передати вам – це «Хрест бойових заслуг», – зазначив Зеленський.

Президент Байден прийняв подарунок українського військового зі словами: «Ну, незаслужено, але ціную». Байден, у свою чергу, пообіцяв передати українському капітану командну монету з поля бою США в Іраку, де воював його син Бо.

Поставлені США ракетні системи HIMARS виявилися ключовими для українських наступальних дій у серпні. Під час звільнення Харкова, а потім Херсона далекобійні ракети дозволили ЗСУ завдавати удари по російських вузлах командування та управління, маршрутах матеріально-технічного забезпечення та складах боєприпасів.

Байден привітав українського лідера Володимира Зеленського в Білому домі в середу під час його першої закордонної поїздки з часу широкомасштабної російської агресії та знову запевнив українського лідера у підтримці США у відстоюванні свого суверенітету.

Президент України висловив подяку Байдену, Конгресу США та простим американцям за підтримку.