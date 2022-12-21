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Зеленський передав Байдену нагороду від командира ракетної частини HIMARS на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський вручив президенту США Джо Байдену нагороду, яку передав командир ракетної частини HIMARS, який був нею нагороджений.
Зеленський вручив Байдену «Хрест бойових заслуг», який просив передати американському президенту капітан ЗСУ, який воює на Донбасі. Як повідомляє агентство УНІАН, орден був вручений Зеленським капітанові, що командує підрозділом, на озброєнні якого перебуває HIMARS.
Але цей, за словами Зеленського, «дійсно герой, справжній капітан», попросив президента України уже від нього передати нагороду як вдячність президентові Байдену.
«Він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену. Він дуже хоробрий, і він сказав: передайте це дуже хороброму президенту, і я хочу передати вам – це «Хрест бойових заслуг», – зазначив Зеленський.
Президент Байден прийняв подарунок українського військового зі словами: «Ну, незаслужено, але ціную». Байден, у свою чергу, пообіцяв передати українському капітану командну монету з поля бою США в Іраку, де воював його син Бо.
Поставлені США ракетні системи HIMARS виявилися ключовими для українських наступальних дій у серпні. Під час звільнення Харкова, а потім Херсона далекобійні ракети дозволили ЗСУ завдавати удари по російських вузлах командування та управління, маршрутах матеріально-технічного забезпечення та складах боєприпасів.
Байден привітав українського лідера Володимира Зеленського в Білому домі в середу під час його першої закордонної поїздки з часу широкомасштабної російської агресії та знову запевнив українського лідера у підтримці США у відстоюванні свого суверенітету.
Президент України висловив подяку Байдену, Конгресу США та простим американцям за підтримку.
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Прес-конференція Джо Байдена та Володимира Зеленського – наживо з перекладом українською
Спільна прес-конференція президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у Білому Домі. Дивіться наживо з перекладом українською.
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Система Patriot і боєприпаси. Що ще у пакеті військової допомоги США?
За кілька годин до прибуття до Білого дому президента України Володимира Зеленського США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 мільярдів доларів, що вперше включатиме систему протиповітряної оборони Patriot.
У заяві на сайті Міністерства оборони США мовиться, що ця система є «одним із найдосконаліших засобів протиповітряної оборони у світі».
«Після того, як вона запрацює, вона доповнить рівень оборони для протидії всьому спектру загроз, які зараз загрожують містам і цивільному населенню України», – мовиться у повідомленні Пентагона.
Раніше на допомогу в захисті повітряного простору України США надіслали системи NASAM, ракети для систем протиповітряної оборони HAWK, "Стінгери" та обладнання для протидії використанню Росією безпілотних літальних апаратів.
У заяві на сайті Міністерства оборони США опубліковано весь перелік нового обладнання та боєприпасів, які планується відправити в Україну:
одна батарея ППО Patriot і боєприпаси;
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
10 120-мм мінометних систем і 10 000 120-мм мінометних снарядів;
10 82-мм мінометних систем;
10 мінометних систем калібру 60 мм;
37 транспортних засобів Cougar Mine Resistant Ambush Protected (MRAP);
120 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
шість броньованих легкових вантажівок;
високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
високоточні авіаційні боєприпаси;
понад 2700 гранатометів і стрілецької зброї;
протипіхотні боєприпаси Claymore;
підривні боєприпаси та обладнання;
прилади нічного бачення та оптика;
тактичні захищені системи зв'язку;
бронежилети та інше польове спорядження.
У рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні Міністерство оборони також надасть Україні:
45 000 артилерійських снарядів калібру 152 мм;
20 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;
50 000 122-мм ракет ГРАД;
100 000 патронів до 125-мм танкових боєприпасів;
термінали та послуги SATCOM;
фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
У заяві мовиться, що це 28-ма поставка оборонної допомоги зі складів у США, яку адміністрація Байдена санкціонувала з серпня 2021 року, і вона є у розмірі близько 1-го мільярда доларів, а також 850 мільйонів доларів допомоги через Ініціативу США з безпекової допомоги Україні (USAI), згідно з якою Сполучені Штати закуповують зброю у виробників, а не постачають уже готове обладнання, яке вилучається із запасів Міністерства оборони.
Як наголошує Пентагон, це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України.
За підрахунками Пентагону, загалом Сполучені Штати виділили понад 21,9 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації Байдена.
З 2014 року Сполучені Штати виділили близько 24 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні та приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.
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Перші заяви на зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського
В Овальному кабінеті Білого дому розпочалася зустріч президента США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським.
Байден розпочав відкриту для преси частину заходу, привітавши Зеленського з прибуттям у Сполучені Штати та титулом «людина року» за версією видання Time.
Він додав, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в прагненні справедливого миру, оскільки президент Росії Путін посилює атаки на мирних жителів і намагається використовувати зиму як зброю у війні проти України.
Байден підтвердив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи протиповітряної оборони Patriot та проведуть тренування, щоб навчити українських військових ними користуватись.
У відповідь президент Зеленський заявив, що хотів приїхати до Сполучених Штатів раніше і висловив подяку Джо Байдену, Конгресу та «простим американцям» за підтримку.
Крім того, він передав американському президентові медаль за бойові заслуги командира HIMARs із Бахмута. У відповідь Джо Байден пообіцяв передати військовому командну монету свого сина із Іраку.
У Білому домі Володимир Зеленський зустрінеться із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Після цього Зеленський та Байден проведуть спільну прес-конференцію.
Згідно з планом, який отримали журналісти, після прес-конференції в Білому домі Зеленський звернеться до членів Конгресу на Капітолійському пагорбі.
Візит українського лідера до Вашингтона, який, як очікується, триватиме лише кілька годин, є визначним моментом через 10 місяців після початку війни Росії в Україні.
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Президент Зеленський прибув до Білого дому
Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден. Після зустрічі Зеленський та Байден проведуть спільну прес-конференцію.
У день візиту Зеленського США оголосили, що надсилають Україні майже 2 мільярди доларів додаткової допомоги у сфері безпеки, включаючи нову просунуту систему протиповітряної оборони – Patriot.
Президент Зеленський заявив, що він прибув до Вашингтона, «щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку».
У заяві, опублікованій на його Телеграм-каналі, він написав, що планує «продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги».
«Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям», – написав Зеленський.
Згідно з планом, який отримали журналісти, після прес-конференції в Білому домі Зеленський звернеться до членів Конгресу на Капітолійському пагорбі. Офіційний представник США підтвердив інформаційним агентствам, що літак ВПС США з українським лідером приземлився на об’єднаній базі Ендрюс неподалік Вашингтона.
Зеленський подорожував поїздом до Польщі і звідти вилетів до Вашингтона на борту американського військового літака, повідомив телеканал CNN з посиланням на представників США.
Візит українського лідера до Вашингтона, який, як очікується, триватиме лише кілька годин, як кажуть оглядачі, є визначним моментом через майже 10 місяців після початку широкомасштабної війни Росії в Україні.
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