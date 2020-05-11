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Наживо Головне про коронавірус. 11 травня

Президент Франції Еммануель Макрон у класі з учнями початкової школи 5 травня 2020 р.

Найважливіше

  • Франція разом з низкою інших країн Європи 11 травня скасовує деякі карантинні обмеження через епідемію Ковід-19. З понеділка відкриваються крамниці і французи зможуть виходити на вулицю без дозволів.
  • Мер Лондона переконує мешканців столиці далі залишатися у домівках і не використовувати громадський транспорт, хоча напередодні прем’єр-міністр Борис Джонсон закликав деяких британців повертатися до роботи.
  • У Китаї в понеділок знову зареєстрували значне збільшення нових випадків зараження коронавірусом.
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Від Джонсона вимагають чіткості у планах виходу Британії з карантину

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон зазнав критики за оголошений у неділю план змін умов карантину у зв’язку з епідемією Ковід-19.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Кеір Стармер сказав, що після виступу прем’єр-міністра постало більше запитань, ніж відповідей.

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