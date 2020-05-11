Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон зазнав критики за оголошений у неділю план змін умов карантину у зв’язку з епідемією Ковід-19.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Кеір Стармер сказав, що після виступу прем’єр-міністра постало більше запитань, ніж відповідей.

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