Від Джонсона вимагають чіткості у планах виходу Британії з карантину
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон зазнав критики за оголошений у неділю план змін умов карантину у зв’язку з епідемією Ковід-19.
Лідер опозиційної Лейбористської партії Кеір Стармер сказав, що після виступу прем’єр-міністра постало більше запитань, ніж відповідей.
Шотландія, Уельс та Північна Ірландія можливо виходитимуть з карантину не зовсім так як Англія. #covid19 https://t.co/dyZIIUGKbI— Богдан Цюпин (@bohdannews) 11.5.2020
Британський прем’єр сказав, що, коли показники щодо епідемії і далі падатимуть, то з початком наступного місяця мож… https://t.co/okCCtZLlv3— Голоc Амepики (@chastime) 11.5.2020
Facebook Forum