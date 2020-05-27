Наживо Найважливіше про коронавірус. 27 травня
Голова Всеамериканської організації охорони здоров’я вказав, що Латинська Америка стала епіцентром пандемії COVID-19.
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- Країни Латинської Америки тепер випереджають США та Європу за денною кількістю реєстрації заражень коронавірусом.
- "Ми і далі перебуваємо у фазі розростання хвороби у світі", - наполягає ВООЗ, вказуючи на темпи поширення COVID-19 у Південній Америці, Південній Азії та інших регіонах.
- Джо Байден, кандидат від Демократичної партії на президентську посаду, скритикував Дональда Трампа за те, що президент не одягає захисну маску в людних місцях.
- Іспанія розпочала десятиденний траур по 27 000 людей, які померли уражені коронавірусом.
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