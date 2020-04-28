ЄС стверджує, що не стримує себе у критиці Китаю і Росії
Речник зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Петер Стано написав листа до американської New York Times, щоб заперечити припущення про компромісність Брюсселя.
“Ви знайдете багато доказів того, що ми не боїмося виступати проти іноземного втручання”, - стверджує речник.
Звіт ЄС: "Офіційні і підтримувані різними урядами джерела, зокрема Росії і меншою мірою Китаю, далі зосереджуються… https://t.co/rtVzY6kokr— Богдан Цюпин (@bohdannews) 28.4.2020
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