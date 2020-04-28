Дональд Трамп: “Ми проводимо, як вам напевно відомо, дуже серйозні розслідування, і ми не задоволені Китаєм. Ми не задоволені цілою ситуацією, бо вважаємо, що це можна було зупинити у зародку. Це можна було зупинити швидко і це не поширилося б на цілий світ”.