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Наживо Головне про коронавірус. 28 квітня

Дональд Трамп: “Ми проводимо, як вам напевно відомо, дуже серйозні розслідування, і ми не задоволені Китаєм. Ми не задоволені цілою ситуацією, бо вважаємо, що це можна було зупинити у зародку. Це можна було зупинити швидко і це не поширилося б на цілий світ”.

Зображення китайського керівника Сі Цзіньпіна на стіні лікарні в місті Ухань провінції Хубей у Китаї.

Найважливіше

  • Президент США Дональд Трамп знову заявив про відповідальність Китаю за пандемію коронавірусу.
  • ЄС відкинув звинувачення, що під тиском Пекіна Євросоюз буцімто пом’якшує негативні оцінки дій влади Китаю у зв’язку з Ковід-19.
  • Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус привітав зниження кількості заражень і смертей від коронавірусу в деяких частинах світу, але вказав на розростання епідемії у Східній Європі, Африці, Латинській Америці та деяких країнах Азії.
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ЄС стверджує, що не стримує себе у критиці Китаю і Росії

Речник зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Петер Стано написав листа до американської New York Times, щоб заперечити припущення про компромісність Брюсселя.

“Ви знайдете багато доказів того, що ми не боїмося виступати проти іноземного втручання”, - стверджує речник.

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