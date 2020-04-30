Наживо Головне про коронавірус. 30 квітня
У світі офіційно зареєстровано понад 3,1 мільйона підтверджених випадків Ковід-19 і майже чверть мільйона смертей з новим коронавірусом.
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- Південна Корея оголосила, що у неї вперше з лютого не зареєстровано жодного нового випадку Ковід-19 від зараження в країні. Були виявлені чотири випадки коронавірусу в осіб, які прибули з-за кордону.
- Президент Трамп заявив, що пандемія коронавірусу негативно позначилася на відносинах США з Китаєм і сказав, що у Пекіні бажають його поразки на виборах у листопаді.
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Коронавірус. Порівняння американських і європейських кроків у боротьбі з поширенням пандемії
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