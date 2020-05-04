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Наживо Головне про коронавірус. 4 травня

Президент Дональд Трамп у програмі каналу Fox News відповідає на запитання аудиторії про плани виходу США з карантину. 3 травня 2020 р.

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Кількість нових випадків Ковід-19 у світі зростає, але за даними агентства Reuters минулого тижня це зростання становило близько 2-3%, що значно нижче у порівнянні з показником середини березня - 13%.

Італія, де карантин через коронавірус був одним з найтриваліших у Європі, з 4 травня знімає деякі обмеження.

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Європа підштовхує збір грошей на розробку вакцини від коронавірусу

Виконавчий орган ЄС - Європейська комісія, а також уряди Британії, Німеччини, Канади, Норвегії, Італії, Франції, Саудівcької Аравії та Японії оголосили про наміри співпрацювати у створенні вакцини проти Коавід-19.

Лідери зобов’язалися зібрати у понеділок 4 травня 8 мільярдів доларів (€7,5 млрд.).

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