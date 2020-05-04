«Ми втратимо від 75, 80 до 100 000 людей, - заявив американський президент, виступаючи на каналі Fox News у неділю.… https://t.co/X4D4Ppzd5R— Голоc Амepики (@chastime) 4.5.2020
Європа підштовхує збір грошей на розробку вакцини від коронавірусу
Виконавчий орган ЄС - Європейська комісія, а також уряди Британії, Німеччини, Канади, Норвегії, Італії, Франції, Саудівcької Аравії та Японії оголосили про наміри співпрацювати у створенні вакцини проти Коавід-19.
Лідери зобов’язалися зібрати у понеділок 4 травня 8 мільярдів доларів (€7,5 млрд.).
Єврокомісія та уряди Британії, Німеччини, Канади, Норвегії, Італії, Франції, Саудівcької Аравії і Японії обіцяють з… https://t.co/3Jh1hdQrQo— Голоc Амepики (@chastime) 4.5.2020
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