Кількість нових випадків Ковід-19 у світі зростає, але за даними агентства Reuters минулого тижня це зростання становило близько 2-3%, що значно нижче у порівнянні з показником середини березня - 13%.

Італія, де карантин через коронавірус був одним з найтриваліших у Європі, з 4 травня знімає деякі обмеження.