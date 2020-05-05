Британія випробовує смартфон проти епідемії коронавірусу
Британія випробовує додаток до смартфона, який разом з іншими заходами, зокрема зі збільшенням аналізів на Ковід-19, мав би допомогти контролювати поширення коронавірусу.
Випробування починається цього тижня на острові Вайт з населенням близько 140 тисяч.
Для реєстрації контактів додаток використовує безпровідний зв’язок Bluetooth, який діє між смартфонами на близькій… https://t.co/kgO1NJs855— Голоc Амepики (@chastime) 5.5.2020
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