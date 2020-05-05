Британія випробовує додаток до смартфона, який разом з іншими заходами, зокрема зі збільшенням аналізів на Ковід-19, мав би допомогти контролювати поширення коронавірусу.

Випробування починається цього тижня на острові Вайт з населенням близько 140 тисяч.

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