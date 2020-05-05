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Наживо Головне про коронавірус. 5 травня

Додаток у смартфоні, який застосовуватимуть для пацієнтів у Японії. 1 травня 2020 р.

Найважливіше

  • У США за минулу добу зафіксували 1 015 смертей людей заражених вірусом, що є найнижчим показником за місяць.
  • Загалом у світі зареєстровано понад 250 тисяч смертей з Ковід-19.
  • Британія стала країною з найбільшою кількістю померлих від коронавірусу у Європі - понад 30 тисяч.
  • Британський уряд починає випробування додатка у смартфтоні для відстеження поширення Ковід-19.
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Британія випробовує смартфон проти епідемії коронавірусу

Британія випробовує додаток до смартфона, який разом з іншими заходами, зокрема зі збільшенням аналізів на Ковід-19, мав би допомогти контролювати поширення коронавірусу.

Випробування починається цього тижня на острові Вайт з населенням близько 140 тисяч.

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