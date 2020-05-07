Через коронавірус Британії загрожує найгірша рецесія за 300 років
Банк Англії передбачає, що наслідком пандемії коронавірусу буде різке - 14% падіння британського ВВП у 2020 році, але банк також вказує, що рецесія має бути тимчасовою і очікує економічного зростання на рівні 15% у 2021 році.
Прогноз співпадає з іншими передбаченнями різкого скорочення обсягів економіки у багатьох країнах світу, хоча банк у Лондоні застерігає, що “можливі також інші варіанти”.
Важко уявити країну, якій рецесія внаслідок #covid19 зараз не загрожує. Але ресурси для виходу з кризи дуже різні. https://t.co/RK2YjYJXfB— Богдан Цюпин (@bohdannews) 7.5.2020
Як вам новинка в дусі часу #covid19 від Бенксі? https://t.co/pUsrsqhtdB— Богдан Цюпин (@bohdannews) 7.5.2020
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