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Наживо Головне про коронавірус. 7 травня

Протестна акція працівників ресторанів і кав’ярень у Брюсселі, які вимагають допомоги від уряду в умовах епідемії Ковід-19. 7 травня 2020 р.

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  • Світова економіка опинилася під ударом в результаті пандемії Ковід-19. Президент Трамп сказав, що удар "гірший за Перл гарбор". Банк Англії прогнозує скорочення британського ВВП у 2020 році на 14%, але сподівається, що рецесія буде "тимчасовою".
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Через коронавірус Британії загрожує найгірша рецесія за 300 років

Банк Англії передбачає, що наслідком пандемії коронавірусу буде різке - 14% падіння британського ВВП у 2020 році, але банк також вказує, що рецесія має бути тимчасовою і очікує економічного зростання на рівні 15% у 2021 році.

Прогноз співпадає з іншими передбаченнями різкого скорочення обсягів економіки у багатьох країнах світу, хоча банк у Лондоні застерігає, що “можливі також інші варіанти”.

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