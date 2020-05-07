Банк Англії передбачає, що наслідком пандемії коронавірусу буде різке - 14% падіння британського ВВП у 2020 році, але банк також вказує, що рецесія має бути тимчасовою і очікує економічного зростання на рівні 15% у 2021 році.

Прогноз співпадає з іншими передбаченнями різкого скорочення обсягів економіки у багатьох країнах світу, хоча банк у Лондоні застерігає, що “можливі також інші варіанти”.

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